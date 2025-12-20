La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Girona

La acción de LaLiga continúa este domingo 21 de diciembre con una visita complicada para los rojiblancos al Estadio Municipal de Montilivi.

El Atlético de Madrid llega con la moral alta tras asegurar su pase en la Copa del Rey venciendo al Atlético Baleares y derrotar al Valencia en el torneo local; sin embargo, el técnico argentino enfrenta un contratiempo importante en su esquema defensivo: la baja del francés Clément Lenglet, quien sufrió un traumatismo con torsión en la rodilla derecha la semana pasada.

Por su parte, el Girona llega con urgencia pero con el ánimo renovado. Los Tozudos, antepenúltimos con 15 unidades, necesitan sumar para escapar de la zona de descenso.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Girona

POR: Jan Oblak - El guardameta esloveno es inamovible en LaLiga. Tras la buena actuación de Juan Musso en Copa, Oblak regresa para aportar seguridad bajo palos en un campo exigente.

LD: Nahuel Molina - El argentino será el encargado de la banda derecha. Su recorrido será vital tanto para contener los ataques locales como para ofrecer amplitud en ofensiva.

DFC: Robin Le Normand - El internacional español asume el liderazgo del centro de la defensa. Simeone destacó su regreso a los minutos y su jerarquía será clave ante la ausencia de Lenglet.

DFC: Dávid Hancko - El eslovaco se perfila como el acompañante en la zaga central. Su salida de balón y contundencia serán fundamentales para frenar a los atacantes del Girona.

LI: Matteo Ruggeri - Ocupará el carril izquierdo. Su capacidad física le permitirá sumarse al ataque y cerrar espacios ante las subidas de los extremos rivales.

MD: Giuliano Simeone - El 'Cholito' aporta garra y despliegue por la banda. Su sacrificio defensivo es muy valorado por el cuerpo técnico para equilibrar el mediocampo.

MC: Koke Resurrección - El capitán y brújula del equipo. Viene de marcar ante el Valencia y será el encargado de manejar los tiempos del partido y la posesión.

MC: Pablo Barrios - El canterano aporta energía y dinamismo en la medular. Su trabajo en la presión será esencial para recuperar el balón y lanzar las transiciones.

MI: Nico González - El mediocampista tendrá la tarea de conectar el juego por el sector interior y asociarse con los delanteros para romper líneas.

DC: Antoine Griezmann - La figura del momento. Llega encendido tras un doblete en Copa y gol en Liga; se mueve con libertad y es el generador principal de peligro.

DC: Julián Álvarez - La 'Araña' busca seguir sumando goles. Su movilidad y presión alta son el complemento perfecto para Griezmann en la punta de ataque.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Nico González

Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Así se vería la formación del Girona (4-2-3-1)

Míchel buscará hacer valer la localía repitiendo la fórmula que le dio el triunfo en San Sebastián, confiando en el talento de sus mediapuntas y la velocidad por bandas.

Portero: Paulo Gazzaniga

Defensas: Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Álex Moreno

Mediocampistas: Axel Witsel, Azzedine Ounahi, Iván Martín

Delanteros: Bryan Gil, Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat

Un duelo crucial para el Atlético de Madrid, que deberá mostrar contundencia y solidez defensiva para no dejar puntos en el camino ante un rival necesitado.

