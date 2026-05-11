La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse a Osasuna

Ya sellada la clasificación a la UEFA Champions League 2026/27, el Atlético de Madrid va por la recuperación ante Osasuna tras caer como local frente al Celta de Vigo el último sábado. Sin más objetivos que sumar de a tres para intentar la difícil tarea de alcanzar al Villarreal en la tercera ubicación, el conjunto colchonero visita El Sadar este martes 12 de mayo.

No será una tarea sencilla para los de Simeone. Más allá de que el equipo viene bajo en confianza y sin grandes motivaciones, el último duelo entre ambos en Pamplona acabó con triunfo del local por 2 a 0.

A continuación, el posible once para salir a jugar ante el Osasuna.

Atletico Madrid v Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Osasuna

POR: Jan Oblak – Es un portero de elite, aunque su temporada no haya sido la mejor de tu etapa en el Atlético. En Liga, jugó 29 partidos y encajó 31 goles. Sostuvo su valla invicta en 10 encuentros.

LD: Marc Pubill - No es un lateral de vocación, pero Simeone lo incluyó allí ante Celta y fue de lo más destacado de la defensa colchonera.

DFC: Robin Le Normand – Suplente ante Celta, ingresó por el lesionado Giménez y fue una muralla, sobre todo en el juego aéreo donde no perdió un solo duelo de los tres que disputó.

DFC: Dávid Hancko – Ya recuperado de su lesión en el tobillo, el esloveno volverá a estar desde el inicio en la zaga central. Una de las revelaciones del equipo en esta temporada.

LI: Matteo Ruggeri – Zurdo, técnico y polivalente, sobrio en la marca y con capacidad para desbordar y asistir cuando crece por el andarivel izquierdo.

MD: Marcos Llorente - Polifuncional, siempre hay un lugar en el equipo para este referente. En El Sadar saldría a jugar por la banda derecha, posición que habitualmente ocupa Giuliano Simeone.

MC: Álex Baena - El más ofensivo de los dos mediocampistas centrales, el encargado de darle vuelo al juego asociado. En esta Liga ha jugado 25 partidos, con 2 goles y 3 asistencias.

Atletico de Madrid v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

MC: Koke – Capitán, símbolo y líder del equipo. A sus 34 años, solo se ha perdido cuatro encuentros en esta Liga.

MI: Ademola Lookman – El mejor fichaje del Atlético en esta temporada volverá a estar en el costado izquierdo. El nigerioano aporta desborde y desequilibrio y es una de las armas más importantes con la que contará el Cholo en Pamplona.

DC: Antoine Griezmann - El francés se prepara para jugar el primero de sus últimos tres partidos como jugador colchonero. En esta Liga, siete goles en 31 partidos, además de 2 asistencias.

DC: Alexander Sorloth - Su racha goleadora se detuvo en los últimos partidos, pero el noruego siempre acecha. Con su altura, un cabezazo letal y su olfato goleador, buscará retornar a la senda del gol.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Mateo Ruggeri

Mediocampistas: Marcos Llorente, Koke, Álex Baena, Ademola Lookman

Delanteros: Alexander Sorloth, Antoine Griezmann

Así se vería la formación de Osasuna (4-2-3-1)

Levante UD v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Portero: Aítor Fernandez

Defensas: Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones

Mediocampistas: Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Raúl Moro

Delanteros: Ante Budimir

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