La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentar a Osasuna

Tras el parón por la Fecha FIFA, las ligas del planeta reanudan sus acciones, entre ellas, LaLiga, la cual tiene pactado el duelo entre el Atlético de Madrid y Osasuna, este sábado 18 de octubre en el Estadio Metropolitano.



Los Colchoneros son quintos de la clasificación con 13 unidades, teniendo hasta ahora una sola derrota. El último compromiso del equipo del argentino Diego Simeone fue un amistoso contra el Inter de Milán de Italia, el pasado 10 de octubre, sacando un empate 1-1, mientras en la liga local, igualó 1-1 de visita con el Celta de Vigo, perdiendo por expulsión al francés Clément Lenglet.



Con respecto a los de Pamplona, su último cotejo fue el pasado 3 de octubre contra el Getafe, sacando un triunfo 2-1 en casa, gracias a las dianas de Abel Bretones y Alejandro Catena. Con esto, arribaron a los diez puntos en el doceavo peldaño de la tabla.



El Cholo no podrá contar con el uruguayo José María Giménez, el estadounidense Johnny Cardoso y el argentino Thiago Almada, todos ellos por lesión.

El posible once del Atlético de Madrid vs Osasuna

Portero: Jan Oblak – El esloveno lleva años como el guardián del arco colchonero y nunca ha bajado su nivel. Tiene un reto en este cotejo, ya que apenas ha logrado dejar una sola vez su arco en cero durante la temporada.

Defensa: Dávid Hancko – El zurdo eslovaco ha sido partícipe de todos los encuentros de la campaña, sumando el 85 por ciento de los minutos jugados.

Defensa: Robin Le Normand – El franco-español también ha jugado todos los encuentros, sobresaliendo por su buen juego aéreo y porque sabe salir jugando.

Lateral izquierdo: Matteo Ruggeri – Destaca por su velocidad, siendo un elemento intenso, de esos que encajan a la perfección con el esquema del Cholo Simeone.

Lateral derecho: Marcos Llorente – Su perfil es ofensivo porque sabe manifestarse en posiciones más adelantadas. No deja de correr y eso es algo que le aplaude el cuerpo técnico.

Mediocentro: Koke Resurrección – El veterano capitán lleva años siendo el corazón del mediocampo, ya que tiene un amplio recorrido por el centro. Su capacidad de organizar y enderezar a sus compañeros es notable.

Mediocentro: Pablo Barrios – No se ha perdido ni un solo juego. Su capacidad para manifestarse tanto en tareas defensivas como ofensivas lo han avalado para aparecer en cada compromiso.

Interior izquierdo: Nico González – El argentino puede acomodarse en cualquiera de las dos bandas, pero se siente más a gusto cuando tiene que hacer daño por izquierda, aparte cuenta con buena pegada a balón parado.

Interior derecho: Giuliano Simeone – El hijo del estratega ha sido utilizado en todos los choques de la temporada, aportando dos asistencias y un gol, así que la confianza depositada ha servido.

Delantero: Antoine Griezmann – El campeón del mundo francés apenas lleva un tanto en el torneo, pero su basta experiencia es un arma importante en la delantera, pues puede actuar por detrás del ‘9’ con facilidad.

Delantero: Julián Álvarez – Un hombre peligroso que puede cambiar el rumbo del partido en cualquier instante. Ya acumula seis anotaciones en ocho partidos, demostrando que tiene una efectividad alta.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2):

Portero: Jan Oblak

Defensas: Matteo Ruggeri, Dávid Hancko, Robin Le Normand, Marcos Llorante

Mediocampistas: Nico González, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Giuliano Simeone

Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Así se vería la formación de Osasuna (3-5-2)

Portero: Sergio Herrera

Defensas: Juan Cruz, Alejandro Catena, Enzo Boyomo

Mediocampistas: Abel Bretones, Moi Gómez, Iker Muñoz, Jon Moncaya, Valentín Rosier

Delanteros: Víctor Muñoz, Ante Budimir

