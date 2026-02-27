La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Oviedo

En una temporada marcada por la irregularidad, el Atlético de Madrid parece haber conseguido en los últimos días un terreno firme sobre el cual comenzar a ilusionarse. Tras vencer a Espanyol por LaLiga y luego de la contundente goleada ante el Brujas que le permitió avanzar a los octavos de final de la UEFA Champions League, el equipo de Diego Simeone vuelve a pensar en el torneo doméstico.

Este sábado 28 de febrero visitará al Oviedo en el Carlos Tartiere por la 26ª jornada de LaLiga y aquí veremos el posible once que podría sacar de inicio Simeone para este compromiso.

Atletico Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Oviedo

POR: Jan Oblak – El esloveno no atraviesa su mejor momento, pero Simeone lo sostiene en el once inicial. Ha encajado goles (9 en total) en sus últimas 4 presentaciones.

LD: Marcos Llorente – Energía y despliegue constante. Su reconversión al lateral le da profundidad por banda y recorrido para romper líneas en transición, generando un gran tándem con Giuliano.

DFC: Marc Pubill – Juventud y potencia física. Fuerte en el juego aéreo, ante Espanyol ganó el 86% de los duelos que protagonizó en esa faceta.

DFC: Dávid Hancko – El eslovaco de 28 años se ha consolidado en la zaga, formando una dupla sólida junto a Pubill. En 25 jornadas de Liga, solo se ha perdido un encuentro (Rayo Vallecano).

LI: Matteo Ruggeri – El italiano aprovecha su gran físico en las dos áreas. Se destaca por su proyección ofensiva (ante Espanyol generó 2 asistencias) y es decisivo en el esquema del Aleti.

MD: Giuliano Simeone – De las grandes revelaciones del Atlético en esta temporada, a punto tal de ganarse un lugar en la selección argentina. Potente y con gol, deja un zurco cada vez que ataca por el costado derecho.

MC: Johnny Cardoso – Su ingreso en la mitad del campo impactó de forma inmediata. De gran partido ante Espanyol, anotó uno de los goles en el triunfo sobre Brujas.

MC: Koke – El termómetro del equipo. Maneja los tiempos, recupera, distribuye y organiza. Su experiencia resulta fundamental en semanas cargadas de partidos.

MI: Ademola Lookman – Un fichaje que no demoró en hacer efecto. Simeone sabe explotarlo al máximo y eso se refleja en sus números: 4 goles y 3 asistencias en 7 partidos.

DC: Alexander Sorloth – El delantero del momento. Llega en gran forma, luego de un hat-trick ante Brujas y un doblete ante Espanyol.

DC: Julián Álvarez – Su relación con el Cholo dista de ser buena, pero el DT sabe que cuenta con un jugador de clase mundial y confía en él. Aún lejos de su mejor temporada, en Liga jugó los 25 partidos y marcó 7 goles.

Atletico de Madrid v CD Leganes - La Liga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke, Looman

Delanteros: Julián Álvarez, Alexander Sorloth.

Así se vería la formación del Oviedo (4-5-1)

Real Oviedo v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Portero: Aaron Escandell

Defensas: Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo, Javi Lopez

Mediapuntas: Kwasi Sibo, Nicolás Fonseca, Haissem Hassan, Santi Cazorla, Ilyas Chaira

Delantero: Federico Vinas

