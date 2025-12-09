La posible alineación del Atlético de Madrid para enfrentarse al PSV
Gran partido el que se jugará este martes en Eindhoven. El PSV ha sabido ser un dolor de cabeza para varios equipos y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone buscará cortar con el estado de gracia de los neerlandeses por la UEFA Champions League.
La posible alineación del Atlético de Madrid
POR: Jan Oblak - El muro esloveno es inamovible. Su seguridad bajo palos y capacidad para salvar puntos en momentos críticos serán vitales.
LD: Nahuel Molina - El carrilero argentino aporta profundidad y recorrido. Su tarea será doble: contener a los extremos rápidos del PSV y ofrecer una salida por banda derecha.
DFC: José María Giménez - El comandante de la zaga. Su liderazgo, contundencia en el juego aéreo y agresividad en la marca son fundamentales para frenar el juego físico de los locales.
DFC: Marc Pubill - Es un un defensor potente, vertical y fiable, más enfocado al despliegue que a la elaboración producto de su tradicional posición de lateral. A pesar de estar reconvertido a central por necesidad, gana muchos metros, defiende bien en duelos y ofrece profundidad constante.
LI: David Hancko - El defensor eslovaco ofrece versatilidad y solidez. Actuando como lateral izquierdo, priorizará el orden defensivo para cerrar su banda.
MD: Giuliano Simeone - Pura intensidad y ADN rojiblanco. El 'Cholito' aporta trabajo incansable, ayudas defensivas constantes y verticalidad para atacar los espacios.
MC: Pablo Barrios - El motor de la cantera. Su energía, conducción y capacidad para romper líneas con el balón controlado dan dinamismo al mediocampo colchonero.
MC: Johnny Cardoso - El estadounidense aporta equilibrio posicional y recuperación. Su labor será sostener al equipo en el centro y ganar las segundas jugadas.
MI: Nico González - Calidad y llegada desde el sector izquierdo. Buscará asociarse por dentro para generar superioridades numéricas en la medular.
MCO: Thiago Almada - Es un creador ofensivo moderno: rápido, técnico y orientado al daño constante. Combina desequilibrio, precisión en el pase y una gran capacidad para asociarse cerca del área.
DC: Julián Álvarez - La 'Araña' es la referencia ofensiva. Su presión asfixiante sobre la salida rival y su instinto goleador son la mayor amenaza del Atleti.
Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)
Portero: Jan Oblak
Defensas: Nahuel Molina, José María Giménez, Marc Pubill, David Hancko
Mediocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Nico González
Delanteros: Thiago Almada y Julián Álvarez.
Así se vería la alineación del PSV (4-4-2)
Portero: Matej Kovar
Defensas: Sergino Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski, Mauro Junior,
Centrocampistas: Esmir Bajrakterevic, Paul Wanner, Joey Veerman, Ismael Saibari
Delanteros: Guus Til y Ricardo Pepi.
