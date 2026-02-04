La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Real Betis

El Atlético de Madrid quiere ganar el cruce de cuartos de final frente al Betis e irá con lo mejor que tiene a su disposición, ya que los de Manuel Pellegrini son un rival complejo y buscarán acceder a las semifinal de la Copa del Rey.

A continuación, el once que podría sacar el Cholo Simeone en La Cartuja.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Jan Oblak– El muro esloveno. Tras encajar en Champions, necesita recuperar sensaciones. Su seguridad es innegociable para un equipo que vive de la solidez atrás.

LI: Matteo Ruggeri - Aunque tiene un despliegue físico importante durante los encuentros, recorriendo en promedio 9 kilómetros por partido, no ha podido encontrar con tanta facilidad el área rival y apenas suma una asistencia en Champions.

DFC: Clement Lenglet - Es un defensor cuyo mayor valor no reside en la fuerza bruta, sino en su inteligencia táctica y, sobre todo, en su excelente pie izquierdo para iniciar el juego.

DFC: Robin Le Normand - El internacional español es el prototipo de central sobrio, sólido y extremadamente fiable que todo entrenador quiere para dormir tranquilo por las noches.

LD: Nahuel Molina - El lateral derecho argentino de 27 años se caracteriza por ser un carrilero con una mentalidad muy ofensiva, aunque en la temporada 2025/2026 ha tenido que luchar por la titularidad en el esquema de Simeone.

VI: Nico González - Aporta al Atlético intensidad, juego aéreo y amplitud de campo. Es un jugador de equipo que brilla más por su despliegue físico y su capacidad de ganar balones divididos que por ser un goleador puro.

MC: Johnny Cardoso – El 'yankee' al mando. Entra para dar oxígeno y músculo. Su duelo físico en el medio campo será clave para evitar las transiciones rápidas del Levante.

MC: Pablo Barrios – El motor canterano. Si Koke descansa o acompaña, Barrios es fijo por su dinamismo. Es el encargado de romper líneas con conducción.

VD: Marcos Llorente - El español es de esos jugadores que gustan de ir al ataque y eso se ha visto reflejado en los tres tantos que ha marcado en esta campaña de UCL, siendo uno de ellos contra el St. Gilloise en un partido en el que disputó únicamente dos minutos.

DC: Thiago Almada - Es talento puro y magia. Es el jugador que rompe partidos cerrados con un regate o un disparo lejano. Si logra pulir su faceta defensiva y ganar consistencia, está llamado a ser el cerebro ofensivo del Atleti en los próximos años.

DC: Julián Álvarez– Hambre de gol. La 'Araña' necesita picar. Su movilidad constante sacará de zona a los centrales del Levante, abriendo huecos para sus compañeros.

Atletico de Madrid v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | DeFodi Images/GettyImages

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Matteo Ruggeri, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Nahuel Molina

Mediocampistas: Nico González, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Marcos Llorente

Delanteros: Julián Álvarez y Thiago Almada.

Así se vería la alineación del Real Betis (4-2-3-1)

Real Betis Balompie v Feyenoord - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8 | Fran Santiago - UEFA/GettyImages

Portero: Álvaro Vallés

Defensas: Ricardo Rodríguez, Diego Llorente, Marc Bartra, Aitor Ruibal

Mediocampistas: Marc Roca, Sergi Altimira

Volantes ofensivos: Ez Abde, Nelson Deossa, Antony

Delantero: Chimy Ávila.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA