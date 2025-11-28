La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Real Oviedo

El Atlético de Madrid viene en buena forma tras ganarle al Inter por la UEFA Champions League y buscará acercarse a los puestos de privilegio en LaLiga. Los rojiblancos han ganado sus últimos cuatro partidos del campeonato local, donde está solamente a cuatro puntos de la cima.

Este es el once que podría sacar Simeone para enfrnetarse este sábado al Oviedo en el Metropolitano.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Juan Musso - Ante la baja de Oblak por el golpe en la rodilla, el arquero argentino podría ser de nuevo el titular. Viene de dejar la portería a cero ante el Getafe, aunque en Champions concedió un gol ante el Inter. Su juego aéreo será vital.

LI: Matteo Ruggeri - El italiano ocupará el carril izquierdo. Tendrá la difícil tarea de contener las escaladas por derecha del conjunto asturiano y cerrar el segundo palo ante los embates por la otra banda.

DFC: David Hancko - Gracias a la solide defensiva que ha mostrado el equipo en los últimos compromisos, el eslovaco tiene suficientes argumentos para mantenerse como uno de los pilares de la zaga central.

DFC: José María Giménez - El comandante de la defensa. Su liderazgo y agresividad son innegociables para él. Es un entrenador dentro de la cancha, clave para Simeone.

LD: Nahuel Molina - Con la lesión de Marcos Llorente (quien aparecía como lateral en los esquemas previos), el campeón del mundo retrasará su posición para ocupar el lateral derecho natural, aportando profundidad.

Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Quality Sport Images/GettyImages

MC: Johnny Cardoso - Su estilo combina recuperación, despliegue físico, pase progresivo y conducción. Cada vez más consolidado tanto en Europa como en la selección de Estados Unidos. El miércoles fue titular frente al Inter en Champions, siendo ese su cuarto partido como rojiblanco.

EI: Álex Baena - Jugando con libertad en la media punta o como segundo delantero, su golpeo de media distancia y último pase son vitales para desatascar partidos cerrados. Fue el fichaje estrella de la temporada y se espera que pueda mostrar su mejor versión tras dejar atrás las lesiones.

MCO: Pablo Barrios - El canterano aporta la energía y el despliegue físico. Su capacidad para romper líneas en conducción es una de las mejores armas del Atleti en transición.

MCO: Conor Gallagher - El inglés es el pulmón del centro del campo. Su despliegue, intensidad en la recuperación y llegada al área rival lo convierten en un box-to-box ideal para el estilo combativo del Atlético.

ED: Giuliano Simeone - El hijo del entrenador viene con buenos desempeños y una entrega absoluta, generando que gane la titularidad y que sea convocado a la selección argentina. Pese a ello, El Cholo ha dictaminado que debe dar más y mantener su humildad.

DC: Julián Álvarez - La 'Araña' será la referencia ofensiva. Su presión incansable sobre los centrales y su movilidad constante buscarán generar el error en la última línea del Oviedo. Lleva 7 goles anotados en LaLiga, 10 en lo que llevamos de temporada.

Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Angel Martinez/GettyImages

Así se vería la alineación del Atlético de Madrid (4-1-4-1)

Portero: Juan Musso

Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, José María Giménez, Nahuel Molina

Mediocampista: Johnny Cardoso

Volantes ofensivos: Álex Baena, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Giuliano Simeone

Delantero: Julián Álvarez.

Así se vería la alineación del Oviedo (4-2-3-1)

Portero: Aarón Escandell

Defensas: Javi López, Dani Calvo, David Costas, Nacho Vidal



Mediocampistas: Leander Dendoncker, Santiago Colombatto

Volantes ofensivos: Pablo Agudín, Santi Cazorla, Federico Viñas

Delantero: Salomón Rondon.

