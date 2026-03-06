La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse a la Real Sociedad

El Atlético de Madrid vuelve a centrarse en La Liga después de una semana de altísima intensidad marcado por el duelo en el Camp Nou ante Barcelona. El equipo de Diego Pablo Simeone recibe en el Metropolitano a la Real Sociedad por la jornada 27 de La Liga en un encuentro que enfrentará a los dos finalistas de la Copa del Rey.

El conjunto rojiblanco afronta el compromiso instalado en los puestos de privilegio del campeonato, aunque con cierta irregularidad en sus últimas presentaciones ligueras. Buscará aprovechar el impulso anímico que dejó la sufrida clasificación a la final de la Copa del Rey para volver a sumar de a tres ante su público.

Del otro lado estará una Real Sociedad que también quiere mantenerse en la pelea por las plazas europeas. Los de Pellegrino Matarazzo han tenido resultados dispares en la recta reciente del campeonato, pero sabe que un buen resultado en Madrid puede servir como punto de inflexión para acercarse a los puestos de clasificación continental en el tramo decisivo de la temporada.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs la Real Sociedad

POR: Jan Oblak - Pese al andar irregular del equipo, el Atlético es el equipo con mayor cantidad de vallas en cero en esta Liga y el esloveno explica diez de ellas.

LD: Nahuel Molina - Una buena actuación ante Oviedo le ha permitido al campeón del mundo ganarse nuevamente la confianza del Cholo. Deberá mejorar la precisión en los centros (0/3 en ese encuentro) para pelear por la titularidad.

DFC: Marc Pubill - Llegado desde Almería en esta temporada, el defensor no tardó que estaba hecho para jugar en este club. Líder y referente, entendió a la perfección la idea de Simeone.

DFC: David Hancko - El eslovaco fue preservado en el último partido ante Oviedo, pero volverá a la zaga central para jugar ante la Real Sociedad. Junto a Pubill han conformado una de las mejores duplas central del certamen.

LI: Matteo Ruggeri - Una garantía en el sector izquierdo de la defensa. Con su imponente físico y un gran juego aéreo, el italiano ha justificado cada euro gastado en su ficha

MC: Giuliano Simeone - 23 encuentros disputados con 3 goles y 5 asistencias para una de las grandes revelaciones del Atlético en el actual curso. Giuliano ofrece un ida y vuelta constante y una dinámica única en la plantilla.

MC: Koke - La entrega absoluta y la experiencia para afrontar cualquier clase de partido. Es el entrenador que tiene el Atlético dentro del campo de juego.

MC: Rodrigo Mendoza - El joven mediocampista proveniente del Elche ocupará un lugar en el centro del campo con su perfil más ofensivo y de juego que el de Koke. Ante Oviedo completó un 88% de pases correctos.

MC: Alex Baena - Al ex-Villarreal se le exige algo más de gol. En lo que va de La Liga aportó solo dos en 18 partidos disputados, además de dos asistencias.

DI: Ademola Lookman - El nigeriano puede jugar por la banda izquierda o como atacante. Tiene dinámica, cambio de ritmo y gol y se ha entendido a la perfección con Simeone desde su llegada de Atalanta.

CD: Alexander Sorloth - El noruego atraviesa un extraordinario momento. Lo que toca va a la red. 9 goles para él por Liga más otros cinco por Champions y uno en Supercopa de España.

FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BRUGGE | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Rodrigo Mendoza, Alex Baena

Delanteros: Ademola Lookman, Alexander Sorloth

Así se vería la formación de la Real Sociedad (4-2-3-1)

Real Sociedad v Athletic de Bilbao - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

Portero: Remiro; Oyarzabal.

Defensas: Aramburu, Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez

Centrocampistas: Gorrotxategi, Turrientes; Guedes, Soler, Barrenetxea

Delanteros: Oyarzabal

