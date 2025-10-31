La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Sevilla

En la jornada 11 de LaLiga, el Atlético de Madrid recibirá al Sevilla el sábado 1 de noviembre en el Metropolitano. El equipo de Simeone viene recuperando terreno y quiere aprovecharse de un Sevilla que lleva dos derrotas consecutivas.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los colchoneros para este compromiso programado a las 11:15 horas (EE.UU.), 09.15 horas (México), 16:15 horas (España).

La posible alineación de Atlético de Madrid vs Sevilla para la jornada 11 de LaLiga

Real Betis Balompie v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

PO: Jan Oblak - El portero esloveno es considerado uno de los mejores del mundo en su posición y destaca por sus impresionantes atajadas. Oblak está volviendo a hacer paradas de nivel y sus intervenciones serán devisivas.

LD: Marcos Llorente - Es un mediocentro versátil español conocido por su polivalencia (puede jugar de lateral, pivote o extremo).

DFC: Robin Le Normand - El defensa central francés es fuerte en el juego aéreo y la salida de balón, forma una sólida pareja defensiva.

DFC: José María Giménez - El defensa central uruguayo de 30 años, está en el Atlético desde 2013 se caracteriza por su agresividad y duelos ganados, ha superado lesiones para ser titular indiscutible. Su presencia en el once aporta más solidez a la defensa rojiblanca.

LI: David Hancko - El defensor eslovaco de 27 años destaca por su lectura de juego, pases precisos y solidez defensiva.

MD: Giuliano Simeone - El extremo derecho argentino es veloz y habilidoso en el uno contra uno, ha mostrado olfato goleador y se adapta rápido al estilo intenso del Atlético. Se ha convertido en una pieza clave en los planes del Cholo.

MC: Álex Baena- El mediocentro español ya se encuentra recuperado de la lesión. Poco a poco ha ido entrando en el once y se espera que con él, el Atleti de un salto de calidad.

MC: Koke - El capitán y mediocentro español de 33 años, con toda su carrera en el Atlético desde las categorías inferiores. Parecía que Koke iba a tener un rol más secundario esta temporada, pero ha vuelto a ganarse la confianza del Cholo y ha sabido aprovechar sus oportunidades para colarse de nuevo como titular.

MI: Nico González - El mediocentro español de 23 años cuenta con gran técnica y llegada al área.

DC: Antoine Griezmann - El delantero francés de 34 años es versátil, creativo y goleador. Ha vuelto a ganarse un puesto en el once titular y d emomento está respondiendo con buenas actuaciones, aunque no está en su mejor momento.

DC: Julián Álvarez - El delantero argentino de 25 años, es letal definidor con mucho olfato goleador. Es la principal referencia ofensiva de este equipo y el máximo goleador en lo que llevamos de temporada.

Así se vería la formación de Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Le Normand, José María Giménez, David Hancko

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nicolás González

Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez

Así se vería la formación del Sevilla (4-2-3-1)

Sevilla FC v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Portero: Vlachodimos

Defensas: Carmona, Cardoso, Marcao, Suazo

Centrocampistas: Agoume, Gudelj

Mediapuntas: Alexis Sánchez, Sow, Vargas

Delanteros: Romero

