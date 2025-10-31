Sports Illustrated Fútbol

La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Sevilla

Los colchoneros vienen de ganar de forma contundente ante el Betis en el Benito Villamarín por 2-0.
Gonzalo Orellano|
FBL-ESP-LIGA-BETIS-ATLETICO MADRID
FBL-ESP-LIGA-BETIS-ATLETICO MADRID | CRISTINA QUICLER/GettyImages

En la jornada 11 de LaLiga, el Atlético de Madrid recibirá al Sevilla el sábado 1 de noviembre en el Metropolitano. El equipo de Simeone viene recuperando terreno y quiere aprovecharse de un Sevilla que lleva dos derrotas consecutivas.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los colchoneros para este compromiso programado a las 11:15 horas (EE.UU.), 09.15 horas (México), 16:15 horas (España).

La posible alineación de Atlético de Madrid vs Sevilla para la jornada 11 de LaLiga

Alex Baena
Real Betis Balompie v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

PO: Jan Oblak - El portero esloveno es considerado uno de los mejores del mundo en su posición y destaca por sus impresionantes atajadas. Oblak está volviendo a hacer paradas de nivel y sus intervenciones serán devisivas.

LD: Marcos Llorente - Es un mediocentro versátil español conocido por su polivalencia (puede jugar de lateral, pivote o extremo).

DFC: Robin Le Normand - El defensa central francés es fuerte en el juego aéreo y la salida de balón, forma una sólida pareja defensiva.

DFC: José María Giménez - El defensa central uruguayo de 30 años, está en el Atlético desde 2013 se caracteriza por su agresividad y duelos ganados, ha superado lesiones para ser titular indiscutible. Su presencia en el once aporta más solidez a la defensa rojiblanca.

LI: David Hancko - El defensor eslovaco de 27 años destaca por su lectura de juego, pases precisos y solidez defensiva.

MD: Giuliano Simeone - El extremo derecho argentino es veloz y habilidoso en el uno contra uno, ha mostrado olfato goleador y se adapta rápido al estilo intenso del Atlético. Se ha convertido en una pieza clave en los planes del Cholo.

MC: Álex Baena- El mediocentro español ya se encuentra recuperado de la lesión. Poco a poco ha ido entrando en el once y se espera que con él, el Atleti de un salto de calidad.

MC: Koke - El capitán y mediocentro español de 33 años, con toda su carrera en el Atlético desde las categorías inferiores. Parecía que Koke iba a tener un rol más secundario esta temporada, pero ha vuelto a ganarse la confianza del Cholo y ha sabido aprovechar sus oportunidades para colarse de nuevo como titular.

MI: Nico González - El mediocentro español de 23 años cuenta con gran técnica y llegada al área.

DC: Antoine Griezmann - El delantero francés de 34 años es versátil, creativo y goleador. Ha vuelto a ganarse un puesto en el once titular y d emomento está respondiendo con buenas actuaciones, aunque no está en su mejor momento.

DC: Julián Álvarez - El delantero argentino de 25 años, es letal definidor con mucho olfato goleador. Es la principal referencia ofensiva de este equipo y el máximo goleador en lo que llevamos de temporada.

Así se vería la formación de Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Le Normand, José María Giménez, David Hancko

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nicolás González

Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez

Así se vería la formación del Sevilla (4-2-3-1)

Ruben Vargas
Sevilla FC v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Portero: Vlachodimos

Defensas: Carmona, Cardoso, Marcao, Suazo

Centrocampistas: Agoume, Gudelj

Mediapuntas: Alexis Sánchez, Sow, Vargas

Delanteros: Romero

