La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Tottenham

En uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Champions League 2025-2026, el Atlético de Madrid recibirá al Tottenham Hotspur con la misión de dar el primer golpe de la serie. El equipo dirigido por Diego Simeone intentará hacerse fuerte en el Estadio Metropolitano frente a un rival que llega golpeado por su actualidad en la Premier League.

Los madrileños vienen de superar al Club Brujas en la ronda de playoffs y mantienen un buen momento competitivo. En el torneo local, el Atleti derrotó 3-2 a la Real Sociedad el último fin de semana y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de LaLiga. Para ese encuentro, el cuerpo técnico decidió preservar a varias figuras pensando en el duelo europeo.

Del otro lado, Tottenham vive un presente complicado. El conjunto londinense suma cinco derrotas consecutivas en la liga inglesa y está apenas a un punto de la zona de descenso. Con Igor Tudor como entrenador, los Spurs buscan dar el golpe en Europa para cambiar el ánimo del plantel y recuperar confianza.

Además, este enfrentamiento marcará la primera vez que ambos clubes se midan en la historia de la Liga de Campeones.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Tottenham para los octavos de final de Champions League

PO: Jan Oblak - Capitán silencioso del equipo y uno de los arqueros más confiables de Europa. El esloveno acumula varias temporadas como figura del Atleti y fue clave en títulos de liga y campañas europeas.

LD: Marcos Llorente - Un jugador polifuncional que suele alternar entre mediocampo y lateral derecho. Su despliegue físico y llegada al área lo convierten en un arma ofensiva adicional.

DFC: José María Giménez - El defensor uruguayo es uno de los pilares de la última línea del Atlético de Madrid. Fuerte en el juego aéreo, intenso en la marca y con gran liderazgo, aporta experiencia y carácter a la zaga del equipo de Diego Simeone.

DFC: David Hancko - Central eslovaco de perfil zurdo, destacado por su solidez defensiva y su capacidad para iniciar jugadas desde atrás.

LI: Matteo Ruggeri - Lateral italiano con vocación ofensiva que aporta profundidad por la banda izquierda.

MC: Giuliano Simeone - Extremo intenso y vertical, formado en el club y cada vez con mayor protagonismo en el esquema rojiblanco.

MC: Koke - Referente histórico del Atlético. Capitán y cerebro del mediocampo, encargado de manejar los tiempos del equipo.

MC: Johnny Cardoso - Mediocentro de gran despliegue físico que aporta equilibrio defensivo y recuperación.

DI: Ademola Lookman - Atacante rápido y desequilibrante que puede romper líneas con su velocidad y uno contra uno.

CD: Alexander Sørloth - Delantero noruego de gran presencia física y potencia en el juego aéreo. Su capacidad para fijar centrales y atacar el área lo convierte en una alternativa importante en el ataque del Atlético, especialmente cuando el equipo busca profundidad y peso ofensivo.

CD: Julián Álvarez - Campeón del mundo con Argentina, destaca por su movilidad, presión constante y capacidad goleadora.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Koke, Jhonny Cardoso, Ademola Lookman

Delanteros: Alexander Sorloth, Julían Álvarez

Así se vería la formación del Tottenham (4-2-3-1)

Portero: Guglielmo Vicario

Defensas: Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian 'Cuti' Romero, Pedro Porro

Centrocampistas: Joao Palhinha, Archie Gray

Delanteros: Mathys Henri Tel, Pape Matar Sarr, Xavi Simmons, Kolo Muani

