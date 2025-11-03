La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Union Saint Gilloise

El presente por el que atraviesa el Atlético de Madrid es un sube y baja de emociones, están en cuarta plaza en LaLiga y en la diecinueve en la UEFA Champions League, razón por la cual este enfrentamiento de la Jornada 4 de la fase de liga frente al Union Saint Gilloise es clave.

Los Colchoneros vienen de una dolorosa derrota frente al Arsenal en la que cayeron cuatro goles por cero, situación que hoy los tiene en la posición diecinueve de la clasificación, mientras que los belgas son vigésimo cuartos con apenas tres unidades conseguidas en tres encuentros.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Unión St. Gilloise

POR: Jan Oblak - No ha sido nada sencillo para este portero el arranque de la fase de liga de la Champions y es que tan solo en su enfrentamiento contra el Arsenal se llevó cuatro goles a la bolsa, habrá que ver si en un duelo más a modo, logra reinvindicarse.

LD: Marcos Llorente - Si bien es un jugador de 30 años que podría decirse que sus capacidades van a la baja como lateral, en esta UCL ha marcado dos tantos y pareciera que sus ganas de aportar al equipo son grandes.

DFC: José Giménez - El uruguayo apenas suma 63 minutos en esta certamen europeo, pero pareciera que poco a poco empieza a ganarse un lugar en el equipo y podría ver mayor participación.

Atletico de Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

DFC: David Hancko - Este jugador deberá aparecer si el Atleti quiere subir posiciones en la clasificación de la Champions, si bien es un rival más endeble, se necesita poner en la cancha a jugadores de mayor experiencia.

LI: Matteo Rugeri - El italiano de apenas 23 años ya ha visto participación en la UCL por lo que podríamos verlo de nueva cuenta como titular aunque sus números no son del todo buenos, cumple las expectativas.

ED: Giuliano Simeone - Es titular inamovible en la oncena colchonera y ya hasta pudo marcar en el torneo de clubes más importante de Europa en la goleada de cinco por uno que le propinaron al Eintracht Frankfurt.

MCD: Koke - Siempre te completa una gran cantidad de pases, arriba del 85% por partido, razón por la cual Diego Simeone lo prefiere sobre cualquier otro en su alineación.

MCO: Álex Baena - Este hombre apenas ha visto 28 minutos en la Champions League pero es necesario que su aporte ofensivo aparezca en dicho torneo si es que la escuadra rojiblanca quiere escalar posiciones.

EI: Nicolás González - De recién llegado ha jugado ya tres partidos en el certamen de la UEFA, dos de ellos como titular y si bien no ha hecho grandes cosas, este juego le serviría para mostrarse en el campo.

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

DD: Alexander Sorloth - Lleva poco más de 10 encuentros en todas las competiciones esta campaña, pero no ha estado fino de cara al gol, sumando apenas dos anotaciones con su club, puede reivindicarse.

DI: Julián Álvarez - Este hombre es el Atlético de Madrid encarnado, no hay otro igual en la plantilla y buscará desde su trinchera ayudar a su equipo a salir del bache que hoy los tiene en la décimo novena plaza.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, José Giménez, David Hancko, Matteo Rugeri

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Koke, Álex Baena, Nicolás González

Delanteros: Alexander Sorloth, Julián Álvarez

Así se vería la formación del Union Saint Gilloise (3-4-3)

Portero: Kjell Scherpen

Defensas: Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Ross Sykes

Centrocampistas: Anan Khalaili, Adem Zorgane, Kamiel van de Perre, Ousseynou Niang

Delanteros: Marc Giger, Anouar ait El Hadj, Kevin Rodríguez

