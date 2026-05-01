La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Valencia

El foco del Atlético de Madrid está puesto en lo que será la vuelta de semifinales de Champions League del próximo martes ante el Arsenal en Londres. Sin embargo, el equipo del Simeone debe afrontar un compromiso previo por La Liga, donde también tiene objetivos pendientes.

Sin Julián Álvarez, quien salió lesionado en la ida ante los Gunners, el Cholo posiblemente apueste por una rotación pensando en dosificar cargas y energías de cara al trascendental encuentro en el Emirates Stadium.

A continuación, el posible once con el que el Atleti saldría a jugar en Mestalla frente al Valencia.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Jan Oblak – Ya recuperado de su lesión, al esloveno le sirven este tipo de partidos para ir retomando ritmo. En Liga atajó en 28 partidos, encajó 30 goles y mantuvo su valla invicta en 10 encuentros.

LD: Marcos Llorente – De lateral, de carrilero o de volante interno, Llorente es un jugador determinante y decisivo para el andar del equipo. Viene de jugar los 90' ante el Arsenal, por lo que no sería una sorpresa si Simeone lo quiere cuidar.

DFC: Marc Pubill – El central de 22 años vuelve a aparecer en la zaga luego de una gran actuación ante el Athletic, donde ganó el 100% de los duelos terrestres y apenas cayó en uno de los 5 duelos aéreos que disputó.

DFC: Clement Lenglet – El ex-Barça será el segundo marcador central, repitiendo la dupla que jugó el último domingo. Experiencia y salida con balón dominado.

LI: Matteo Ruggeri – El italiano ha logrado adueñarse del lateral izquierdo en su primera temporada en el club. Ofrece un gran recorrido por toda la banda, potencia y gran capacidad para el centro, además de una gran altura para su puesto (1,87m)

MD: Giuliano Simeone – El Cholito jugó solo un tiempo ante el Arsenal y llega fresco para el duelo de Liga. Se ha transformado en un jugador determinante gracias a su entrega, su ida y vuelta por el costado derecho y su llegada a posición ofensiva, tanto para definir como para asistir.

MC: Rodrigo Mendoza – Ante la lesión de Pablo Barrios, el ex-Elche volvería a tener su oportunidad luego de no ingresar frente al Athletic ni ante el Arsenal. Por Liga con el Atlético, disputó 6 partidos con una asistencia.

Elche CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

MC: Koke – El líder dentro del campo de juego, el que siempre quiere estar y dar la cara por el equipo. Viene de jugar el encuentro completo ante Arsenal, por lo que tampoco deberíamos dar por hecha su presencia en Mestalla desde el arranque.

MI: Álex Baena – El ex-Villarreal ha disputado 24 partidos en esta Liga, con 2 goles y 3 asistencias. Un jugador con temperamento, con visión de juego y una gran capacidad para generar ocasiones de peligro.

DC: Antoine Griezmann – El ídolo francés se va despidiendo poco a poco del club donde brilló como en ningún otro lado. Jugó 90' en la ida frente a Arsenal y estará en la revancha en Londres, por lo que si juega desde el inicio del partido ante Valencia, difícilmente complete los 90'.

DC: Alexander Sorloth – El noruego ha rendido cada vez que le tocó estar. 12 goles en Liga más otros 6 en Champions en esta temporada, aún ingresando en muchos encuentros desde el banquillo. Con Julián ausente, su presencia está garantizada.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Rodrigo Mendoza, Koke, Álex Baena

Delanteros: Antoine Griezmann, Alexander Sorloth

Así se vería la formación del Valencia (4-4-2)



Valencia Cf V Girona Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Portero: Stole Dimitrievski

Defensas: Renzo Saravia, César Tárrega, Pepelu, José Luis Gayà

Mediocampistas: Luis Rioja, Javier Guerra, Guido Rodríguez, Largie Ramazani

Delanteros: Umar Sadiq, Lucas Beltrán

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