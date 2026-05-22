La posible alineación del Atlético de Madrid para enfrentarse al Villarreal

El Atlético de Madrid le pondrá punto final a su temporada este domingo 24 de mayo cuando visite al Villarreal por la última jornada de LaLiga. Con el tercer puesto en juego y con la despedida de Antoine Griezmann como gran atractivo, el equipo del Cholo saldrá a jugar en el Estadio de la Cerámica buscando un triunfo que deje buenas sensaciones de cara al próximo curso.

Preparando el último partido de la temporada ❤️🤍 pic.twitter.com/oliDlj2I58 — Atlético de Madrid (@Atleti) May 21, 2026

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Jan Oblak – El portero esloveno viene de ser la figura ante Girona con 11 paradas en el encuentro. En esta Liga, jugó 30 partidos y dejó su valla invicta en 11 de ellos.

DC: Marcos Llorente - De lateral, de carrillero o de volante de contención, si hay un jugador que no puede faltar en el Atlético ese es Llorente. Ausente ante Girona, volvería a ser el lateral derecho.

DC: Marc Pubill – Simeone lo utilizó en los últimos partidos en el costado derecho, pero el ex-Almería es un central de oficio. Uno de las grandes revelaciones del equipo en esta temporada.

DFC: Dávid Hancko – 94% de pases precisos en su último partido, además de un elevado porcentaje de acierto en tiros largos (75%) demuestran una vez más la capacidad del eslovaco para salir jugando ordenadamente desde el fondo.

LI: Matteo Ruggeri – Zurdo, técnico y polivalente, sobrio en la marca y con capacidad para desbordar y asistir cuando crece por el andarivel izquierdo.

MD: Giuliano Simeone - El Cholito se afianzó como un volante con enorme despliegue, llegada al área y capacidad de desborde. En la temporada jugó 52 partidos, en los que anotó 7 tantos y aportó 8 asistencias.

MC: Obed Vargas - El mexicano se destaca por su despliegue físico, su gran manejo de la pelota y su capacidad para distribuir el balón. Con 20 años, va sumando minutos y ganando terreno en la consideración de Simeone.

MC: Koke – El capitán vuelve a estar presente, tal como lo hizo en 33 partidos de esta Liga. El líder dentro del campo y un jugador que contagia.

MI: Alex Baena – El más creativo de los del medio. Ante Girona, fue el jugador con mayor cantidad de chances de gol creadas. Cuando esta bien, el Atlético crece.

CD: Antoine Griezmann – The Last Dance. La leyenda se despide del club que lo vio convertirse en ídolo. Tras su emotiva despedida en el Metropolitano, jugará su último partido vestido de rojo y blanco antes de partir al Orlando City de la MLS.

Atletico de Madrid v Girona FC - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

CD: Ademola Lookman – Sin Sorloth ni Julián, el segundo atacante será el nigeriano proveniente del Atalanta. En la actual Liga disputó 11 partidos desde su llegada en el invierno y marcó 4 goles.

Así se vería la alineación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Mateo Ruggeri

Volantes: Giuliano Simeone, Obed Vargas, Koke, Alex Baena

Delanteros: Antoine Griezmann, Ademola Lookman.

Así se vería la alineación del Villarreal (4-4-2)

FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-SEVILLA | JOSE JORDAN/GettyImages

Portero: Arnau Tenas

Defensas: Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza

Volantes: Nicolas Pépé, Dani Parejo, Papa Gueye, Alberto Moleiro

Delanteros: Gerard Moreno, Georges Mikautadze

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