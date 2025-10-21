La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Ajax

Este miércoles 22 de octubre se llevará a cabo la Jornada 3 de la UEFA Champions League. En el estadio Stamford Bridge de Londres se enfrentarán el Chelsea FC y el Ajax de Ámsterdam en busca de tres puntos que les permitan subir puestos en la clasificación.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro inglés para este compromiso programado a las 15:00 horas (EE. UU.), 13:00 horas (México) y 21:00 horas (España).

La posible alineación del Chelsea vs Ajax para la Jornada 3 de la Champions League

El capitán Blue, Reece James, viene de marcar un tanto en Premier League | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

POR: Robert Sánchez - El portero español cuenta con gran presencia física, destacado por sus reflejos y capacidad para jugar con los pies, clave en la salida de balón del Chelsea.

LD: Reece James - El capitán y referente, destaca por su versatilidad, visión de juego y potentes centros. Marcó goles el fin de semana en Premier League.

DFC: Tosin Adarabioyo - El central inglés de gran envergadura, fuerte en el juego aéreo y con buena salida de balón, consolidándose como un pilar defensivo.

DFC: Trevoh Chalobah - Es canterano del Chelsea, versátil y sólido, combina fuerza física con inteligencia táctica, adaptable también al mediocampo.

LI: Marc Cucurella – El español de gran energía, conocido por su intensidad defensiva y aportes ofensivos.

MC: Malo Gusto - El joven francés de gran proyección, rápido y habilidoso, aporta desborde y solidez en donde sea requerido. Viene de ser contención el fin de semana pasado donde fue expulsado por doble amarilla. Aprovechando que no tendrá actividad en liga es posible que tenga acción como titular.

MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.

ED: Pedro Neto - El portugués es explosivo, conocido por su velocidad y regate, aporta desborde y creatividad en las bandas.

MCO: Enzo Fernández - El argentino campeón del mundo cuenta con visión, pase milimétrico y llegada al área rival. El fin de semana pasado no tuvo acción y podría volver para este juego.

EI: Alejandro Garnacho - El habilidoso argentino ha recibido la confianza y oportunidades del cuerpo técnico y podría volver a ser titular.

DC: João Pedro - El delantero brasileño es ágil y con gran olfato goleador, destaca por su capacidad para asociarse, desmarcarse y finalizar jugadas.

Así se vería la formación de Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez.

Defensas: Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella.

Centrocampistas: Malo Gusto, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho.

Delanteros: João Pedro.

Así se vería la formación de Ajax (4-3-3)

Portero: Vítězslav Jaroš.

Defensas: Anton Gaaei, Ko Itakura, Youri Baas, Owen Wijndal.

Centrocampistas: Davy Klaassen, Youri Regeer, Kenneth Taylor.

Delanteros: Oliver Edvardsen, Wout Weghorst, Mika Godts.

