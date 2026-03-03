La posible alineación titular del Chelsea para enfrentar al Aston Villa

El Aston Villa y el Chelsea se miden este miércoles 4 de marzo en Villa Park por la jornada 29 de la Premier League, en un cruce que puede marcar el pulso de la pelea por los puestos europeos. Los Villanos marchan cuartos con 51 puntos, seis más que los Blues, que ocupan el sexto lugar y no quieren perder terreno en la recta final.

Los dirigidos por Liam Rosenior llegan golpeados tras el 2-1 frente al Arsenal en el derbi londinense. Fue la primera derrota de Rosenior en la Premier y extendió a tres la racha sin ganar. Además, los antecedentes tampoco juegan a favor ya que el Villa ganó los dos últimos enfrentamientos ligueros, incluido el 2-1 en Stamford Bridge con doblete de Ollie Watkins.

La posible alineación del Chelsea vs Aston Villa

Liam Rosenior, Chelsea | ADRIAN DENNIS/GettyImages

El Chelsea llega al cruce con varias ausencias ya que Pedro Neto está suspendido tras su expulsión en el duelo ante el Arsenal, mientras que Estevao, Levi Colwill y Jamie Bynoe-Gittens siguen lesionados. Marc Cucurella y Roméo Lavia evolucionan bien, aunque todavía no están al 100%.

Alejandro Garnacho asoma como una opción fuerte para meterse desde el arranque (con el plus de conocer bien a Emiliano Martínez, arquero rival) y Malo Gusto podría ingresar para reforzar los laterales tras su última actuación defensiva. Además, Cole Palmer terminó con molestias ante Arsenal, pero en principio estaría disponible.

POR: Robert Sánchez – Bajo la lupa. El español viene de una tarde complicada ante el Arsenal, con errores en salida y dudas en el juego aéreo. Cuando logra simplificar, ofrece reflejos importantes, pero necesita transmitir seguridad desde el primer pase.

LD: Reece James – Capitán influyente. Es uno de los principales generadores del equipo, con centros precisos y liderazgo para empujar al bloque hacia adelante.

DFC: Trevoh Chalobah – Regularidad competitiva. Se sostiene firme en los duelos individuales y es de los zagueros más confiables de los Blues. Físico, atento en los cruces y cada vez más asentado como pieza estable.

DFC: Wesley Fofana – Anticipación clave. Su velocidad para corregir y cubrir espacios es determinante ante rivales que atacan con movilidad como el Villa. Necesita continuidad para volver a su mejor versión tras varias interrupciones físicas.

LI: Malo Gusto – Proyección constante. Aunque es lateral derecho natural, puede adaptarse al sector izquierdo para darle profundidad al equipo. Su energía para recorrer la banda amplía el campo y ofrece salida rápida.

MC: Moisés Caicedo – Equilibrio total. Incansable en la recuperación y agresivo en la presión, es el mediocampista más consistente del equipo. Barre metros, corta circuitos y distribuye con criterio.

MC: Andrey Santos – Orden. Cumple en la cobertura y acompaña bien los movimientos de Caicedo. Ha crecido en confianza y entiende cuándo acelerar y cuándo sostener.

MP: Cole Palmer – Talento intermitente. Se mueve con libertad por todo el frente ofensivo, aunque necesita mayor continuidad en el impacto final. Cuando encuentra espacios entre líneas, marca diferencias.

MP: Enzo Fernández – Conector ofensivo. Más adelantado que en otros tramos de la temporada, pisa zonas de remate y prueba desde media distancia. Su lectura puede ser decisiva si logra imponer ritmo. Lleva ocho goles en lo que va de la temporada.

MP: Alejandro Garnacho – Atrevimiento puro. Vertical y directo, busca el uno contra uno permanentemente para romper la estructura defensiva rival. Podría recuperar la titularidad en este encuentro y aportar desequilibrio y energía en los metros finales.

Alejandro Garnacho, Chelsea - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

DC: João Pedro – Referencia móvil. Fuerte en el juego de espaldas y activo en la presión, viene siendo el delantero más constante del equipo. Genera espacios para los mediapuntas y no deja de insistir en el área. En el duelo frente al Burnley marcó su 11° tanto de la temporada.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sanchez

Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Malo Gusto

Mediocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo

Mediapuntas: Cole Palmer, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho

Delantero: Joao Pedro

Así se vería la formación del Aston Villa (4-2-3-1)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen

Mediocampistas: Douglas Luiz, Amadou Onana

Mediapuntas: Jadon Sancho, Morgan Rogers, Emiliano Buendía

Delantero: Ollie Watkins

