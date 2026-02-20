La posible alineación titular del Chelsea para enfrentar al Burnley

Luego del trago amargo que significó el 2 a 2 ante Leeds en lo que fue su última presentación por Premier League (dejó escapar una ventaja de dos tantos),el Chelsea vuelve a jugar en casa este sábado 21 de febrero. Su rival será el Burnley, equipo que pelea por no perder la categoría.

Los blues llegan en un buen momento tras sumar cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos en la Premier League.

La posible alineación del Chelsea vs Burnley

POR: Robert Sánchez – Titular indiscutible bajo los palos. El guardameta español lleva diez vallas invictas en 25 presentaciones de la Premier League en esta temporada con el conjunto blue.

LD: Reece James – El capitán vuelve a ocupar el sector derecho de la defensa luego de perderse los encuentros ante los Wolves y el Leeds debido a un traumatismo del que ya se encuentra plenamente recuperado.

DFC: Wesley Fofana – Un defensor veloz, ideal para enfrentar a un equipo que buscará espacios en el contraataque. Ha dipsutado el 41% de los minutos posibles en esta Premier League repartidos en 15 partidos.

DFC: Trevoh Chalobah - Es uno de los fijos en el once inicial. El central inglés solo se ha perdido un encuentro en esta Premier y ha marcado tres goles.

LI: Jorrel Hato – El joven lateral de 19 años proveniente de Ajax tendrá la difícil tarea de reemplazar a Marc Cucurella que está lesionado. Esta temporada ya ha participado en 21 partidos con los blues entre todas las competiciones.

Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth Round | Chelsea Football Club/GettyImages

MC: Moisés Caicedo – El motor ecuatoriano con el que cuenta Rosenior en la mitad de la cancha volverá a estar presente. Es otro de los fijos del equipo jugando el 76% de los minutos. Ha participado en cuatro goles en la Premier: 3 anotados y 1 asistencia.

MC: Andrey Santos - Rosenior supo sacarle brillo a este mediocampista brasileño de 21 años en su etapa en Racing de Estrasburgo y le ha dado continuidad en Chelsea.

ED: Pedro Neto - Potencia, velocidad y desequilibrio. Una de las armas favoritas de Les Blues a la hora de abrir los partidos. Suma 5 goles y 3 asistencias en 26 partidos en la Premier League.

MCO: Cole Palmer - El jugador más desequilibrante que tiene el equipo azul viene creciendo luego de un arranque de temporada muy por debajo de las expectativas, y en el que ha tenido que superar varias molestias físicas.

EI: Enzo Fernández - El argentino aporta visión, pase final y llegada al gol. Comprometido cada vez en la faceta ofensiva del equipo. Tan solo se ha perdido un partido de Premier, frente al Nottingham Forest el pasado mes de octubre por una lesión.

DC: João Pedro - Con 10 tantos en 26 partidos, el futbolista brasileño es el máximo goleador del Chelsea en lo que llevamos de temproada en la Premier.

Así se vería la alineación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sanchez

Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Jorrel Hato

Centrocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo

Volantes ofensivos: Pedro Neto, Cole Palmer, Enzo Fernández

Delantero: João Pedro

Así se vería la alineación del Burnley (3-4-2-1)

Crystal Palace v Burnley - Premier League | Pedro Porru/MB Media/GettyImages

Portero: Martin Duvrabka

Defensas: Josh Laurent, Joe Worrall, Maxime Esteve

Centrocampistas: Kyle Walker, Lesley Ugochukwu, Hannibal Mejbri, Bashir Humphreys

Volantes ofensivos: Marcus Edwards, Jaidon Anthony

Delanteros: Zian Flemming

