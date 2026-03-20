La posible alineación titular del Chelsea para enfrentar al Everton

El Chelsea viene de mal en peor. Eliminado por goleada en la Champions con un 8-2 global frente al PSG, que se tomó revancha del Mundial de Clubes, y con una Premier que no le da respiro, hoy aparece sexto y afuera de los puestos europeos. La caída reciente ante el Newcastle terminó de confirmar un presente flojo, con un equipo que necesita ganar para no seguir perdiendóse en su propia oscuridad.

El golpe de la semana pega fuerte en lo anímico y los obliga a reaccionar rápido. El equipo de Liam Rosenior cuenta con más bajas de las que se debería dar el lujo de tener, con Reece James y Trevoh Chalobah afuera por lesión, Levi Colwill todavía sin ritmo luego de la rotura de ligamentos y Filip Jörgensen descartado tras una cirugía. A eso se le suma la situación de Mykhailo Mudryk, que está ausente por cuestiones legales, y la duda de Malo Gusto, que viene de un cuadro viral aunque lo más probable es que sea parte del once inicial.

Enfrente estará el Everton, octavo y a pocos puntos, con un rendimiento irregular que pasa de tener tropiezos graves y resultados de lujo como el triunfo ante el "matagigantes" Newcastle semanas atrás. Viene de caer ante el Arsenal, pero los Gunners son los líderes del campeonato ni más ni menos asi que es una derrota que pueden darse el lujo de tener. Los Toffees compiten y en su casa se vuelven de piedra. No va a ser un duelo fácil, mucho menos cómodo de ver.

La posible alineación titular del Chelsea vs Everton

POR: Robert Sánchez – Nervios de acero. El español se mantiene como titular porque le aporta la seguridad que los Blues necesitan. El Everton es un equipo que puede llegar a exigirlo con centros y segundas jugadas por lo que su presencia y total atención va a ser fundamental.

LD: Malo Gusto – Por todos lados. Es rapidísimo para proyectarse. El frances de estar defendiendo pasa, sin problemas, al momento ofensivo del equipo por lo que su aporte en ataque será importante para ensanchar a un Everton que suele cerrarse bien por dentro.

DFC: Wesley Fofana – Corrección a campo abierto. Su principal virtud es la velocidad para cubrir recorridos largos cuando el equipo adelanta líneas. Si logra sostener la concentración, puede ser determinante ante los ataques directos de los Toffees.

DFC: Jorrel Hato – Exceso de personalidad. El neerlandés asoma como una opción de confianza en la zaga. Tiene buen manejo de balón y no duda en avanzar metros cuando se lo necesita. Es el balance en la línea de cuatro que Rosenior busca.

LI: Marc Cucurella – Incansable. Cucu hace de todo, y está en todas. Presiona, recupera y se teletransporta de acá para allá. Y lo mas importante, tiene la energía para hacerlo.

Marc Cucurella, Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

MC: Andrey Santos – Tranquilidad necesaria. El brasileño ordena el mediocampo desde la base y tiene una gran virtud que es el criterio para distribuir. También se anima a llegar al área cuando encuentra espacios.

MC: Moisés Caicedo – Motor de exportación. Sostiene el equilibrio en el mediocampo y, junto a Santos, demostraron que son garantía de confianza. La capacidad del ecuatoriano para cortar las jugadas del Everton va a ser fundamental para que los Blues impongan condiciones desde el minuto uno.

MP: Cole Palmer – Talento a desbloquear. Sigue siendo el jugador más creativo del equipo, aunque sus últimos partidos no fueron de lo mejorcito para el Cold. Necesita encontrar espacios y mejorar la precisión para recuperar la confianza y volver a marcar la diferencia.

MP: Enzo Fernández – Conector del juego. El argentino maneja los tiempos y busca constantemente filtrar pases entre líneas. Es un estratega de nacimiento y lee las jugadas mejor que nadie. Cuando juega más adelantado, tiene la capacidad de despertar y activar a los extremos y al nueve.

MP: Pedro Neto – Enloquece a todos. Su rapidez en los uno contra uno lo convierten en una amenaza permanente. Va a ser un futbolista importante para romper una defensa que probablemente se repliegue. Como si fuera poco, el portugués ya lleva cinco tantos en esta temporada, acompañadas de cuatro asistencias.

DC: Joao Pedro – Pólvora intacta. El brasileño sigue siendo la principal referencia ofensiva del equipo. Lleva 14 goles y cinco asistencias en la Premier League, no hace falta decir más porque los números hablan por sí solos. El bajón reciente sin convertir no debería engañar a nadie porque tiene nafta de sobra para volver a la carga en cualquier momento.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato, Marc Cucurella

Mediocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo

Mediapuntas: Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto

Delantero: Joao Pedro

Así se vería la formación del Everton (4-2-3-1)

Beto, Everton - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Jake O'Brien, Michael Keane, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko

Mediocampistas: James Garner, Idrissa Gueye

Mediapuntas: Dwight McNeil, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye

Delantero: Beto

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CHELSEA