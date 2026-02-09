La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Leeds

El Chelsea viene en una buena racha tras ganar varios encuentros de manera consecutiva, y no quiere que sea justamente Leeds, que está peleando por quedarse en la máxima categoría del fútbol inglés, quien le corte la seguidilla.

La posible alineación del Chelsea vs Leeds

POR: Robert Sánchez – El guardián español. Su juego de pies será vital para superar la primera línea de presión de un urgido Leeds, una exigencia innegociable en el sistema de Rosenior. Sus reflejos serán puestos a prueba.

LD: Malo Gusto – Profundidad garantizada. Su capacidad para llegar a línea de fondo es clave para estirar la defensa de los dueños de casa.

DFC: Wesley Fofana – Velocidad y anticipación. Necesitará estar muy atento a los desmarques de ruptura de los delanteros del Leeds. Su recuperación física es fundamental para sostener la línea alta que propone el equipo.

DFC: Trevoh Chalobah - Aunque estuvo muy preciso con el balón en los pies, no pudo hacer nada para cortar los embates del rival frente al Arsenal por EFL Cup. Se dedicó más a cortar juego que a comenzar jugadas de peligro.

LI: Marc Cucurella – El español de gran energía, conocido por su intensidad defensiva y aportes ofensivos.

MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.

Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

MC: Andrey Santos - Mediocampista brasileño moderno, versátil y con un perfil físico y táctico muy completo. Ha brillado bajo el mando de Rosenior en el Racing de Estrasburgo.

ED: Pedro Neto - Desborde eléctrico. Su uno contra uno será la principal arma para romper el orden defensivo del Leeds por el costado derecho.

MCO: Cole Palmer - Apenas se recuperó de una lesión que lo tuvo algunos partidos fuera, pero contra el Napoli pudo dar dos asistencias y viene de anotar por triplicado ante Wolves por la Premier.

EI: Enzo Fernández- El argentino campeón del mundo cuenta con visión, pase milimétrico y llegada al área rival.

DC: Joao Pedro- El delantero brasileño es ágil y con gran olfato goleador, destaca por su capacidad para asociarse, desmarcarse y finalizar jugadas.

Así se vería la alineación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sanchez

Defensas: Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella

Centrocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo

Volantes ofensivos: Pedro Neto, Cole Palmer, Enzo Fernández

Delantero: João Pedro

Así se vería la alineación del Leeds (3-4-2-1)

FBL-ENG-PR-LEEDS-NOTTINGHAM FOREST | DARREN STAPLES/GettyImages

Portero: Karl Darlow

Defensas: Pascal Struijk, Joe Rodon, James Justin

Mediocampistas: Gabriel Gudmundsson, Ilia Gruev, Ethan Ampadu, Jayden Bogle

Volantes ofensivos: Noah Okafor, Brenden Aaronson

Delantero: Dominic Calvert-Lewin.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CHELSEA