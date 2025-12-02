La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Leeds United

La Premier League 2025/26 no se detiene y nos presenta una Jornada 14 de mitad de semana con contrastes marcados. El Chelsea, que marcha en la tercera posición con 24 puntos y pelea por la cima, visita el hostil Elland Road para medirse al Leeds United, equipo que se encuentra en la antepenúltima posición con 11 unidades y lucha por la permanencia.

Los Blues llegan tras un intenso empate 1-1 ante el Arsenal, donde lograron frenar al líder pero pagaron un precio alto: la expulsión de Moisés Caicedo. Para suplir su ausencia y mantener la frescura, Maresca realizará ajustes tácticos interesantes, dando entrada a talento joven y reubicando piezas clave.

La posible alineación del Chelsea vs Leeds: jugador por jugador

POR: Robert Sánchez - El guardameta español fue una de las figuras en el empate ante los Gunners. Maresca destacó su "actuación especial", confirmándolo como indiscutible bajo los tres palos.

LD: Reece James - El capitán se mantiene en el lateral derecho. Su gestión de minutos es clave, pero su jerarquía es necesaria para ordenar la defensa en un campo difícil como el del Leeds.

DFC: Tosin Adarabioyo - Se ha convertido en un pilar de la zaga central. Su altura y capacidad para despejar balones aéreos serán vitales ante el juego directo que suele proponer el Leeds en casa.

DFC: Trevoh Chalobah - El canterano aporta solidez y salida de balón. Su entendimiento con Tosin ha mejorado, dándole al equipo la seguridad necesaria para adelantar líneas.

LI: Marc Cucurella - El lateral español aporta intensidad y presión constante. Su labor será fundamental para cerrar los espacios por banda y apoyar en la construcción del juego desde atrás.

MC: Enzo Fernández - El campeón del mundo asume el liderazgo total del mediocampo. Será el encargado de marcar el tempo, distribuir el juego y lanzar a los extremos.

MC: Malo Gusto - La solución táctica de Maresca. Ante la baja de Caicedo, el francés abandona la banda para actuar como interior/pivote, una función que conoce bien al jugar como "lateral invertido". Aportará dinamismo, recuperación y conducción por el carril central.

ED: Estevao - La oportunidad para 'Messinho'. El joven talento brasileño recibe la titularidad por la banda derecha. Su habilidad para el regate en espacios reducidos, su visión y su descaro son la apuesta para romper la cerrada defensa del Leeds.

MCO: João Pedro - Actuando como enganche o segundo delantero, el brasileño será el nexo entre el medio y el ataque. Su movilidad le permite caer a bandas o pisar el área con peligro.

EI: Alejandro Garnacho - El argentino vive un gran momento de forma. Su capacidad para encarar y su pegada son las principales armas ofensivas del Chelsea por el sector izquierdo.

DC: Liam Delap - El delantero aporta la referencia física necesaria para fijar a los centrales y luchar los balones aéreos, abriendo espacios para la llegada de Estevao y Garnacho.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero : Robert Sánchez

: Robert Sánchez Defensas : Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

: Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella Mediocampistas : Enzo Fernández, Malo Gusto

: Enzo Fernández, Malo Gusto Medios Ofenisvos : Estevao, João Pedro, Alejandro Garnacho

: Estevao, João Pedro, Alejandro Garnacho Delantero: Liam Delap

Así se vería la formación del Leeds United (4-3-3)

El conjunto de Daniel Farke buscará hacer valer su localía con un planteamiento intenso, intentando cortar los circuitos de pase del Chelsea y salir rápido al contragolpe.

Portero : Lucas Perri

: Lucas Perri Defensas : Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson

: Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson Mediocampistas : Sean Longstaff, Ethan Ampadu, Anton Stach

: Sean Longstaff, Ethan Ampadu, Anton Stach Delanteros: Brenden Aaronson, Lukas Nmecha, Noah Okafor

El Chelsea es favorito, pero con un mediocampo inédito conformado por Enzo y Malo Gusto, deberá tener cuidado en las transiciones defensivas ante un Leeds necesitado.

