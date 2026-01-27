La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Napoli
El Estadio Diego Armando Maradona será el escenario de una final anticipada este miércoles. El Chelsea de Liam Rosenior viaja a Nápoles con la calculadora en la mano y el objetivo claro: asegurar su lugar en el 'Top 8' de la Champions League.
Ubicados en la octava posición con 13 puntos, los Blues no tienen margen de error; cualquier tropiezo los enviaría al purgatorio de los playoffs, dado que solo la diferencia de goles los mantiene por encima del pelotón de perseguidores.
Para el Napoli, la situación es aún más dramática. Los italianos llegan en el puesto 25 con solo 8 puntos, fuera de los puestos de clasificación por diferencia de goles. Para ellos no hay mañana: deben ganar y esperar una carambola de resultados para colarse entre los 24 mejores y evitar una eliminación humillante en casa.
La posible alineación del Chelsea vs Napoli
POR: Robert Sánchez – El guardián español. Su juego de pies será vital para superar la primera línea de presión del Napoli, una exigencia innegociable en el sistema de Rosenior. Sus reflejos serán puestos a prueba por los disparos de Højlund y Elmas.
LD: Malo Gusto – Profundidad garantizada. El francés tendrá un duelo vibrante con Spinazzola. Su capacidad para llegar a línea de fondo es clave para estirar la defensa napolitana.
DFC: Wesley Fofana – Velocidad y anticipación. Necesitará estar muy atento a los desmarques de ruptura de Højlund. Su recuperación física es fundamental para sostener la línea alta que propone el equipo.
DFC: Benoit Badiashile – El muro zurdo. Su salida de balón y contundencia aérea serán necesarias para defender las jugadas a balón parado, una de las armas del Napoli.
LI: Jorrel Hato – La joya neerlandesa. Actuando por izquierda, aporta equilibrio defensivo y técnica para asociarse con Garnacho, formando una banda izquierda temible.
MCD: Moisés Caicedo – El pulmón ecuatoriano. Será el encargado de apagar los incendios en el medio y frenar las conducciones de Lobotka y McTominay. Su despliegue físico no tiene igual.
MC: Reece James – El capitán en la medular. Rosenior lo utiliza por dentro para aprovechar su potencia y disparo. Su liderazgo será vital en un estadio tan hostil.
MCO: Enzo Fernández – El cerebro. Jugando más adelantado, el campeón del mundo tiene la llave para filtrar el último pase y conectar con Delap entre los centrales rivales.
ED: Pedro Neto – Desborde eléctrico. Su uno contra uno será la principal arma para romper el orden defensivo del Napoli por el costado derecho.
EI: Alejandro Garnacho – El factor caos. Su atrevimiento y capacidad de gol lo convierten en una amenaza constante. Buscará atacar la espalda de Di Lorenzo una y otra vez.
DC: Liam Delap – La potencia en punta. El joven delantero inglés tendrá la misión de fajarse con los tres centrales italianos y aprovechar cualquier balón suelto en el área.
Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)
- Portero: Robert Sánchez
- Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Jorrel Hato
- Mediocampistas: Moisés Caicedo, Reece James
- Volantes ofensivos: Pedro Neto, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho
- Delantero: Liam Delap
Así se vería la formación del Napoli (3-4-2-1)
El Napoli se juega el todo por el todo con su clásico sistema de tres centrales, confiando en la pegada de Rasmus Højlund y la llegada sorpresiva de Scott McTominay para obrar el milagro de la clasificación.
- Portero: Alex Meret
- Defensas: Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno, Juan Jesus
- Carrileros: Miguel Gutiérrez, Leonardo Spinazzola
- Mediocampistas: Scott McTominay, Stanislav Lobotka
- Volantes: Antonio Vergara, Elif Elmas
- Delantero: Rasmus Højlund
