La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Newcastle United

Este sábado 14 de marzo se llevará a cabo la Jornada 30 de la Premier League. Desde el Stamford Bridge Stadium se enfrentarán el Chelsea, que pelea por entrar en puestos de Champions League, frente al Newcastle United que se ubica en la zona media de la tabla.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro local para este compromiso programado a las 13:00 horas (Estados Unidos), 11:30 horas (México) y 18:30 horas (España).

La posible alineación del Chelsea vs Newcastle United para la Jornada 30 de la Premier League

Joao Pedro es el líder goleador del Chelsea con 14 goles en la Premier League | Darren Walsh/GettyImages

PO: Robert Sánchez - El portero español volverá al once titular tras no jugar en Champions frente al PSG. Sánchez cuenta con gran presencia física, destacado por sus reflejos y capacidad para jugar con los pies, clave en la salida de balón del Chelsea.

LD: Malo Gusto - El joven francés de gran proyección, rápido y habilidoso, aporta desborde y solidez en donde sea requerido.

DFC: Wesley Fofana - Cuando está en forma y con ritmo, es considerado uno de los mejores centrales jóvenes del mundo. Es un defensa central moderno con un perfil muy completo: velocidad y explosividad, juego aéreo, salida de balón, versatilidad, etcétera.

DFC: Trevoh Chalobah - Es canterano del Chelsea, versátil y sólido, combina fuerza física con inteligencia táctica, adaptable también al mediocampo.

LI: Marc Cucurella – El español de gran energía, conocido por su intensidad defensiva y aportes ofensivos.

MC: Reece James - El capitán y referente, destaca por su versatilidad, visión de juego y potentes centros. En los últimos juegos ha fungido como mediocampista.

MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.

MD: Cole Palmer - Cole Palmer es uno de los jugadores más talentosos y en forma de la Premier League en los últimos años, a sus 23 años ya es estrella consolidada, con títulos importantes y proyección brutal.

MCO: Enzo Fernández - El argentino campeón del mundo cuenta con visión, pase milimétrico y llegada al área rival.

MI: Alejandro Garnacho – Extremo izquierdo explosivo, vertical y encarador. Destaca por su velocidad, desborde y capacidad para generar peligro desde la banda.

DC: João Pedro - El delantero brasileño es ágil y con gran olfato goleador, destaca por su capacidad para asociarse, desmarcarse y finalizar jugadas.

Así se vería la formación de Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez.

Defensas: Maio Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah,m, Marc Cucurella.

Centrocampistas: Reece James, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho.

Delanteros: João Pedro.

Así se vería la formación del Newcastle United (4-4-2)

Portero: Aaron Ramsdale.

Defensas: Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall.

Centrocampistas: Joe Willock, Sandro Tonali, Joelinton.

Delanteros: Anthony Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes.

