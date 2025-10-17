La posible alineación titular del Chelsea vs Nottingham Forest

Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo la Jornada 8 de la Premier League desde el City Ground del Río Trent entre Chelsea FC y el Nottingham Forest.

A continuación, te dejamos con la posible alineación para este compromiso programado a las 07:30 del Este de Estados Unidos, 05:30 horas del centro de México y 13:30 horas de España.

La posible alineación de Chelsea vs Nottingham Forest para la Jornada 8 de la Premier League

Reece James y Enzo Fernández podría llegar al juego si se recuperan a tiempo | Justin Setterfield/GettyImages

POR: Robert Sánchez - El portero español cuenta con gran presencia física, destacado por sus reflejos y capacidad para jugar con los pies, clave en la salida de balón del Chelsea.

LD: Malo Gusto - El joven francés de gran proyección, rápido y habilidoso, aporta desborde y solidez defensiva en la banda derecha.

DFC: Tosin Adarabioyo - El central inglés de gran envergadura, fuerte en el juego aéreo y con buena salida de balón, consolidándose como un pilar defensivo.

DFC: Trevoh Chalobah - Es canterano del Chelsea, versátil y sólido, combina fuerza física con inteligencia táctica, adaptable también al mediocampo.

LI: Marc Cucurella – El español de gran energía, conocido por su intensidad defensiva y aportes ofensivos.

MC: Reece James - El capitán y referente, destaca por su versatilidad, visión de juego y potentes centros. Viene de una lesión con Inglaterra, pero es posible que pueda estar de regreso el fin de semana.

MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.

ED: Estevao Willian - Joven promesa brasileña, rápido y habilidoso, con regate y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

MCO: Enzo Fernández - El argentino campeón del mundo se retiró de la selección argentina en la Fecha FIFA, por una lesión, pero si se recupera para el fin de semana estaría en el once inicial, siendo el cerebro del equipo, con visión, pase milimétrico y llegada al área rival.

EI: Pedro Neto - El portugués es explosivo, conocido por su velocidad y regate, aporta desborde y creatividad en las bandas.

DC: João Pedro - El delantero brasileño es ágil y con gran olfato goleador, destaca por su capacidad para asociarse, desmarcarse y finalizar jugadas.

Así se vería la formación de Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez.

Defensas: Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella.

Centrocampistas: Reece James, Moisés Caicedo; Estevao Willian, Enzo Fernández, Pedro Neto.

Delanteros: João Pedro.

Así se vería la formación del Nottingham Forest (5-4-1)

Portero: Matz Sels

Defensas: Nicolo Savona, Jair Cunha, Nikola Mielkovic, Morato, Neco Williams

Centrocampistas: Ryan Yates, Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye

Delanteros: Chris Wood

