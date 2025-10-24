La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Sunderland FC

El próximo sábado 25 octubre, en la cancha del mítico estadio de Stamford Bridge, el Chelsea de Inglaterra se enfrentará al Sunderland FC, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por la Premier League.

A través de este artículo, compartiremos con ustedes cuál es la posible alineación titular con la cual el Chelsea intentará vencer al Sunderland en la novena jornada por el campeonato inglés.

POR: Robert Sánchez – Guardameta español de imponente presencia física, reconocido por sus reflejos y dominio con el balón en los pies, elemento esencial en la salida controlada del Chelsea.

LD: Reece James – Capitán del equipo y pieza clave por su polivalencia. Se distingue por su lectura de juego y precisión en los centros, además de su aporte goleador reciente en Premier League.

DFC: Tosin Adarabioyo – Defensor inglés de gran altura, fuerte en los duelos aéreos y con una notable salida desde el fondo, consolidado como referente en la zaga.

DFC: Trevoh Chalobah – Producto de la cantera, combina fortaleza física y sentido táctico, con la versatilidad de desempeñarse también como mediocampista.

LI: Marc Cucurella – Lateral español incansable, caracterizado por su intensidad en la marca y su constante proyección al ataque.

MC: Malo Gusto – Promesa francesa con velocidad y habilidad, aporta equilibrio y profundidad. Recientemente fue expulsado por doble amonestación, por lo que podría tener minutos fuera de liga.

MC: Moisés Caicedo – Mediocampista ecuatoriano de enorme despliegue, eficaz en la recuperación y con buena distribución del balón.

ED: Pedro Neto – Extremo portugués de ritmo vertiginoso, hábil en el uno contra uno y generador constante de peligro por las bandas.

MCO: Enzo Fernández – Volante argentino campeón del mundo, destacado por su visión, precisión en el pase y llegada ofensiva; viene de no tener participación en el último compromiso.

EI: Alejandro Garnacho – Atacante argentino talentoso, respaldado por la confianza del cuerpo técnico y con opciones de mantener protagonismo en el once.

DC: João Pedro – Delantero brasileño de movimientos inteligentes, certero en la definición y eficaz en la asociación dentro del área rival.

Así se vería la formación de Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez.

Defensas: Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella.

Centrocampistas: Malo Gusto, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho.

Delanteros: João Pedro.

Cómo se vería la alineación del Sunderland (4-5-1)

Portero: Roefs

Defensas: Hume, Mukiele, Alderete y Masuaku

Mediocampistas: Khaka, Sadiki, Talbi, Rigg y Le Fée

Delantero: Isidor

