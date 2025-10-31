La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Tottenham

Este sábado 1 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 10 de la Premier League desde el Tottenham Hotspur Stadium entre Tottenham y el Chelsea.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro visitante para este compromiso programado a las 13:30 horas (Estados Unidos), 11:30 horas (México) y 18:30 horas (España).

La posible alineación de Chelsea vs Tottenham para la Jornada 10 de la Premier League

POR: Robert Sánchez - El portero español cuenta con gran presencia física, destacado por sus reflejos y capacidad para jugar con los pies, clave en la salida de balón del Chelsea.

LD: Reece James - El capitán y referente, destaca por su versatilidad, visión de juego y potentes centros. Marcó goles el fin de semana en Premier League.

DFC: Tosin Adarabioyo - El central inglés de gran envergadura, fuerte en el juego aéreo y con buena salida de balón, consolidándose como un pilar defensivo.

DFC: Trevoh Chalobah - Es canterano del Chelsea, versátil y sólido, combina fuerza física con inteligencia táctica, adaptable también al mediocampo.

LI: Marc Cucurella – El español de gran energía, conocido por su intensidad defensiva y aportes ofensivos.

MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.

MC: Enzo Fernández - El argentino campeón del mundo cuenta con visión, pase milimétrico y llegada al área rival.

ED: Pedro Neto - El portugués es explosivo, conocido por su velocidad y regate, aporta desborde y creatividad en las bandas.

DC: João Pedro - El delantero brasileño es ágil y con gran olfato goleador, destaca por su capacidad para asociarse, desmarcarse y finalizar jugadas.

EI: Alejandro Garnacho - El habilidoso argentino ha recibido la confianza y oportunidades del cuerpo técnico y podría volver a ser titular.

DC: Marc Guiu - El juvenil atacante español está comenzando a disputar sus primeros cotejos del certamen.

Así se vería la formación de Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez.

Defensas: Reece James; Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella.

Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, João Pedro, Alejandro Garnacho.

Delanteros: Marc Guiu.

Así se vería la formación del Tottenham (4-2-3-1)

Portero: Guglielmo Vicario.

Defensas: Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Djen Spence.

Centrocampistas: Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus, Xavi Simons, Brennan Johnson.

Delanteros: Kolo Muani.

