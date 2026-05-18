La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Tottenham

La penúltima fecha de la Premier League sigue regalando partidos que valen la pena sentarse a mirar. En este caso, pone frente a frente al Chelsea y al Tottenham en Stamford Bridge. Los dos equipos están complicados y tienen sus propios fantasmas persiguiéndolos. Los Blues buscan sumar tres puntos que los acerquen a la zona de clasificación europea y los Spurs buscan las mismas unidades para asegurar su permanencia en Primera División.

En el Chelsea las bajas no son graves y, de hecho, son cada vez menos. Los Spurs, por otro lado, sí la tienen más complicada, especialmente por las lesiones de Cristian Romero y Xavi Simons, quienes no tienen fecha de regreso confirmada.

La posible alineación del Chelsea

Cole Palmer, Chelsea | Visionhaus/GettyImages

POR: Robert Sánchez - En la final de la FA Cup se puso un casco negro y atajó como si nada le hubiera pasado. Le tapó un mano a mano tremendo a Erling Haaland y evitó una goleada cuando el partido se le fue de las manos al Chelsea. Ese es justamente el valor agregado del español en el equipo y el motivo por el cual, siempre que esta disponible, es titular.

DFC: Wesley Fofana - Defiende con sutileza... y un poco de maldad. Persigue a los delanteros rivales y se mete en la jugada en el segundo que están por rematar. Se complementa bien con el mediocampo e incluso crea jugadas de ataque desde su posición.

DFC: Levi Colwill - Defensor devenido en mediocampista. Acomoda la salida del Chelsea y siempre es opción para cambiar de lado. Su regreso a las canchas le mejoró el rendimiento a la defensa de los Blues.

DFC: Jorrel Hato - Futbolista descarado. Se anima a salir desde el fondo hasta sectores ofensivos solo y, si se mete en problemas, vuelve rápido para evitar ataques rivales.

MC: Malo Gusto - Jugaría más adelantado contra los Spurs. Sus últimos partidos dejaron entrever que tiene la energía (y el nivel de juego) para orientar su juego al ataque, y la velocidad para retroceder y defender.

MC: Moisés Caicedo - Otro que Robert Sánchez. Cuando el partido se escapa de control, aparece el ecuatoriano para salvar el día. A veces da la impresión de que es omnipresente y está en todos los sectores de la cancha.

MC: Enzo Fernández - El capitán del Chelsea sorprende todos los días por su juventud y el nivel de juego que presenta cuando pisa el campo de juego. No deja que la frustración de una temporada sin trofeos le pase por encima y motiva al resto del equipo para que tampoco los afecte. Lleva nueve goles en esta temporada de Premier.

MC: Marc Cucurella - Al igual que Malo Gusto, el lateral jugaría como mediocampista. Mismo motivo también. Cucu corre de acá para allá, colaborando donde el equipo lo necesita y, a veces, anticipándose a lo que podría pasar.

MP: Cole Palmer - Magia en sus pies, irregularidad en su juego. No está pasando por su mejor temporada y, aun asi, cuando le llega la pelota tiene la capacidad para inventar alguna jugada que puede ayudar al equipo en el ataque.

MP: Pedro Neto - No fue titular en la final del sábado y entró sobre el final en el lugar de Cucu. No pudo mostrarse como alternativa de ataque como suele pasar porque se encontró con un equipo que estaba sobrepasado. Cuando está en un buen momento (y el resto de la plantilla también) es el tipo de jugador que marca diferencia. Marcó cinco goles y brindó cuatro asistencias en lo que va de la temporada.

DC: Liam Delap - Tiene la oportunidad de oro en sus pies. La ausencia de Joao Pedro (y su posible salida al final de la temporada) le abre las puertas para poder consolidarse como titular. Apenas tuvo 11 esta temporada y, a raiz de eso, todavía le falta fineza dentro del área. Podría ser una buena chance de mostrarse y, por que no, marcar.

Así se vería la formación del Chelsea (3-4-2-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Wesley Fofana, Levi Colwill, Jorrel Hato

Mediocampistas: Malo Gusto, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Marc Cucurella

Mediapuntas: Cole Palmer, Pedro Neto

Delantero: Liam Delap

Así se vería la formación del Tottenham (4-2-3-1)

Richarlison, Tottenham | Visionhaus/GettyImages

Portero: Antonín Kinsky

Defensas: Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven, Destiny Udogie

Mediocampistas: Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha

Mediapuntas: Randal Kolo Muani, Conor Gallagher, Mathys Tel

Delantero: Richarlison

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