La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Wolverhampton

El próximo miércoles 29 de octubre, en condición de visitante el Chelsea de Inglaterra se enfrentará al Wolverhampton, para el partido correspondiente a una nueva ronda de la EFL Cup, con la idea para los de Maresca de dejar atrás su derrota ante el Sunderland por la Premier League.

La posible alineación titular del Chelsea ante el Wolverhampton

FBL-ENG-PR-CHELSEA-SUNDERLAND | HENRY NICHOLLS/GettyImages

POR: Robert Sánchez – Guardameta español de imponente presencia física, reconocido por sus reflejos y dominio con el balón en los pies, elemento esencial en la salida controlada del Chelsea.

LD: Reece James – Capitán del equipo y pieza clave por su polivalencia. Se distingue por su lectura de juego y precisión en los centros, además de su aporte goleador reciente en Premier League.

DFC: Tosin Adarabioyo – Defensor inglés de gran altura, fuerte en los duelos aéreos y con una notable salida desde el fondo, consolidado como referente en la zaga.

DFC: Trevoh Chalobah – Producto de la cantera, combina fortaleza física y sentido táctico, con la versatilidad de desempeñarse también como mediocampista.

LI: Marc Cucurella – Lateral español incansable, caracterizado por su intensidad en la marca y su constante proyección al ataque.

MC: Malo Gusto – Promesa francesa con velocidad y habilidad, aporta equilibrio y profundidad. Recientemente fue expulsado por doble amonestación, por lo que podría tener minutos fuera de liga.

MC: Moisés Caicedo – Mediocampista ecuatoriano de enorme despliegue, eficaz en la recuperación y con buena distribución del balón.

ED: Pedro Neto – Extremo portugués de ritmo vertiginoso, hábil en el uno contra uno y generador constante de peligro por las bandas.

MCO: Enzo Fernández – Volante argentino campeón del mundo, destacado por su visión, precisión en el pase y llegada ofensiva; viene de no tener participación en el último compromiso.

EI: Alejandro Garnacho – Atacante argentino talentoso, respaldado por la confianza del cuerpo técnico y con opciones de mantener protagonismo en el once.

DC: João Pedro – Delantero brasileño de movimientos inteligentes, certero en la definición y eficaz en la asociación dentro del área rival.

Así se vería la formación de Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez.

Defensas: Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella.

Centrocampistas: Malo Gusto, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho.

Delanteros: João Pedro.

Así se vería la formación del Wolverhampton (4-3-3)

Portero: Johnstone

Defensas: Hoever, Bueno, Krejci, H. Bueno

Centrocampistas: Munetsi, André, Bellegarde

Delanteros: Arias, Larsen, Gomes

