La posible alineación titular del Chelsea para enfrentar a los Wolves

El Chelsea viene de perder 1-0 frente al Arsenal por la semifinal de vuelta de la EFL Cup y necesitan recomponerse de manera urgente para que el golpe no se traslade a más resultados adversos. En la Premier League están quintos, disputándose el cuarto lugar con el Manchester United en la carrera por ingresar a la próxima UEFA Champions League.

A continuación, el once que podría sacar de inicio Liam Rosenior en su visita al Molineux Stadium.

La posible alineación del Chelsea vs Wolves

POR: Robert Sánchez – El guardián español. Su juego de pies será vital para superar la primera línea de presión de un urgido Wolverhampton, una exigencia innegociable en el sistema de Rosenior. Sus reflejos serán puestos a prueba.

DFC: Wesley Fofana – Velocidad y anticipación. Necesitará estar muy atento a los desmarques de ruptura de Castellanos. Su recuperación física es fundamental para sostener la línea alta que propone el equipo.

DFC: Trevoh Chalobah - Aunque estuvo muy preciso con el balón en los pies, no pudo hacer nada para cortar los embates del rival frente al Arsenal por EFL Cup. Se dedicó más a cortar juego que a comenzar jugadas de peligro.

DFC: Jorrel Hato – La joya neerlandesa. Actuando por izquierda o por el centro de la defensa, aporta equilibrio defensivo y técnica para asociarse con Cucurella, formando una banda izquierda temible.

CD: Malo Gusto – Profundidad garantizada. Su capacidad para llegar a línea de fondo es clave para estirar la defensa de los dueños de casa.

MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.

Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second Leg | Marc Atkins/GettyImages

MC: Andrey Santos - Mediocampista brasileño moderno, versátil y con un perfil físico y táctico muy completo. Ha brillado bajo el mando de Rosenior en el Racing de Estrasburgo.

MC: Enzo Fernández- El argentino campeón del mundo cuenta con visión, pase milimétrico y llegada al área rival.

CI: Marc Cucurella - El español de gran energía, conocido por su intensidad defensiva y aportes ofensivos.

DC: Joao Pedro- El delantero brasileño es ágil y con gran olfato goleador, destaca por su capacidad para asociarse, desmarcarse y finalizar jugadas.

DC: Liam Delap - La potencia en punta. El joven delantero inglés tendrá la misión de fajarse con los centrales locales y aprovechar cualquier balón suelto en el área.

Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second Leg | Marc Atkins/GettyImages

Así se vería la alineación del Chelsea (5-3-2)

Portero: Robert Sanchez

Defensas: Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Jorrell Hato

Centrocampistas: Malo Gusto, Andrey Santos, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Marc Cucurella

Delanteros: João Pedro y Liam Delap.

Así se vería la alineación de Wolves (3-5-1)

Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier League | Malcolm Couzens/GettyImages

Portero: José Sá

Defensas: Emmanuel Agbadou, Santiago Bueno, Yerson Mosquera

Centrocampistas: Hugo Bueno, Mateus Mané, André, João Gomes, Rodrigo Gomes



Delanteros: Hwang Hee-Chan y Tolu Arokodare.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CHELSEA