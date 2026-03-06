La posible alineación titular del Chelsea para enfrentar al Wrexham

El Chelsea visita este sábado 7 de marzo al Wrexham en el Racecourse Ground por la quinta ronda de la FA Cup, en un duelo que marca el primer enfrentamiento oficial entre ambos desde 1982. Los Blues afrontan el compromiso con la posibilidad de rotar varias piezas, teniendo en cuenta que viene de jugar ante Aston Villa el último miércoles y enfrentará al PSG entresemana.

Del otro lado estará un Wrexham que llega con confianza tras su recorrido en el torneo, donde ya supo eliminar a un rival de la Premier League como Nottingham Forest. Sin embargo, el salto de exigencia vuelve a ser considerable y los galeses necesitarán otra actuación de alto nivel para competir ante el conjunto londinense.

La posible alineación del Chelsea vs Wrexham

POR: Filip Jørgensen – Una nueva oportunidad de mostrarse para el arquero sueco de 1,92 mts de altura. Con Sánchez cuestionado luego de sus últimas actuaciones en Premier, el ex-Villarreal podría aprovechar la ocasión para sembrarle dudas a Rosenior.

LD: Malo Gusto – Tanto por derecha como por izquierda, el francés aporta profundidad constante por el carril. Su velocidad para desbordar y su energía para ir y venir lo convierten en una pieza útil cuando el equipo necesita amplitud.

DFC: Trevoh Chalobah – Central confiable y fuerte en los duelos. Cuando le toca jugar suele responder con solidez, destacándose por su juego aéreo y su capacidad para salir limpio desde el fondo.

DFC: Mamadou Sarr – Este defensor zurdo puede adaptarse tanto al centro de la zaga como al lateral. Su estilo es sobrio, con buena lectura para anticipar y simpleza a la hora de distribuir el balón.

LI: Jorrel Hato – Uno de los jóvenes que empieza a asomar en la defensa. Tiene personalidad para jugar y no duda en intentar salir con la pelota dominada cuando encuentra espacio.

MC: Moisés Caicedo – El motor del mediocampo. Incansable en la recuperación, empuja al equipo hacia adelante y suele ser el primero en presionar cuando el rival intenta salir jugando.

MC: Andrey Santos – El brasileño es un joven volante con llegada que pisa seguido el área rival. Además de aportar intensidad en la mitad de la cancha, ya ha demostrado que puede aparecer como sorpresa en ataque.

MP: Pedro Neto – Puro desequilibrio por las bandas. Su aceleración y habilidad en el uno contra uno lo convierten en un recurso permanente para generar peligro en campo rival.

MP: Enzo Fernández – El cerebro de los Blues. Cada vez más comprometido con el equipo, distribuye con precisión, cambia el ritmo de las jugadas y muchas veces encuentra el pase que rompe líneas. Y a todo eso, le agrega gol (11 tantos en lo que va de la temporada).

MP: Alejandro Garnacho– Pese a ser resistido por los hinchas, el argentino no viene haciendo mal las cosas desde su llegada a Chelsea. Vertical y atrevido, siempre busca encarar. Lleva seis goles en la temporada.

DC: Liam Delap – Se espera más del ex-Ipswich, eclipsado por un Joao Pedro impactante. Necesita sumar goles para tener argumentos con los que pelear el puesto o al menos encontrar más minutos dentro del campo.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Filip Jørgensen

Defensas: Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Mamadou Sarr, Jorrel Hato

Mediocampistas: Moises Caicedo, Andrey Santos

Mediapuntas: Pedro Neto, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho

Delantero: Liam Delap

Así se vería la formación del Wrexham (4-2-3-1)

Portero: Okonkwo

Defensas: Cleworth, Hyam, Doyle

Mediocampistas: Kabore, Dobson, O’Brien, Thomason

Mediapuntas: Windass, Broadhead

Delantero: Moore

