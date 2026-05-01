La posible alineación titular de Cruz Azul para enfrentar a Atlas

Arranca la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con la ida de los cuartos de final desde el Estadio Jalisco entre el Atlas FC y Club de Fútbol Cruz Azul sábado 2 de mayo a las 23:15 horas (Estados Unidos) y 21:15 horas (México).

Por lo tanto, te compartimos la posible alineación del equipo celeste para este compromiso que será el debut en la Fase Final de Joel Huiqui en el banquillo.

La posible alineación de Cruz Azul vs Atlas para la ida de cuartos de final

Jeremy Márquez cubriría la ausencia de Erik Lira | Agustin Cuevas/GettyImages

PO: Kevin Mier - El portero colombiano finalmente se ha recuperado de su lesión y ha regresado progresivamente a la titularidad después del buen trabajo de Andrés Gudiño.

LD: Jorge Rodarte - El juvenil canterano es una de las apuestas recientes de la Máquina por reforzar su defensa con talento nacional formado en categorías inferiores y ha resultado muy bien sabiendo aprovechar sus oportunidades, ya es una parte importante del primer equipo.

DFC: Willer Ditta - El defensor central colombiano es fuerte en duelos físicos. Aporta liderazgo en la zaga y es confiable en balones aéreos. Es un titular inamovible.

DFC: Gonzalo Piovi - El defensor argentino es uno de los elementos clave del cuadro celeste y un indiscutido de la zaga. Viene de cumplir su partido de sanción y está preparado para afrontar la Liguilla.

Li: Omar Campos - Es un defensor rápido, ofensivo y con buena proyección por la lateral izquierda, además, puede ser una como una variante por ambas bandas cuando se requiera.

MC: Jeremy Márquez - El mediocampista mexicano es muy versátil y dinámico, destaca en labores de presión, posicionamiento, velocidad y recuperación. Ocupará la vacante que dejará para la Liguilla Erik Lira que está concentrado en selección mexicana.

MC: Carlos Rodríguez - Es uno de los mediocampistas más completos de la Liga MX. Charly es una pieza clave en el funcionamiento del club y al quedarse fuera del Mundial 2026, se queda para mantener la calidad en el mediocampo del equipo.

MD: José Paradela - El mediocampista argentino tiene gran pase y visión. Además, aporta mucho en la parte ofensiva siendo el goleador del equipo con seis goles en la fase regular.

MCO: Agustín Palavecino - El mediocampista argentino es un jugador habilidoso, con buena visión de juego, pegada de media distancia y capacidad para generar juego. Es otro jugador aue aporta mucho al ataque con cinco goles en la fase regular.

MI: Carlos Rotondi - El polivalente extremo izquierdo argentino, cubre toda la lateral izquierda o puede ocupar otras posiciones, cuenta con desborde por banda y capacidad para asistir. Desde siempre es un titular y referente del club.

DC: Gabriel Fernández - El 'Toro' estuvo intercalando con Ibáñez la titularidad, pero em la recta final el uruguayo se adueñó de la titularidad tras la lesión de Nico. Como 9 del equipo aportó cinco goles durante la fase regular. Sin embargo, cabe menconar que en el último partido presentó molestias físicas por lo que su presencia está en duda y habrá que esperar hasta horas previas al partido para conocer si jugará o no.

Cruz Azul v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos.

Centrocampistas: Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez; José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rotondi.

Delanteros: Gabriel Fernández.

Así se vería la formación de Atlas (4-4-2)

Portero: Camilo Vargas.

Defensas: Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel; Jorge Rodríguez.

Centrocampistas: Aldo Rocha; Diego González, Víctor Ríos, Paulo Ramírez, Ismael Hernández

Delanteros: Eduardo Aguirre.

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