La posible alineación titular de Cruz Azul para enfrentarse al Necaxa

Cruz Azul visitará a Necaxa en el Estadio Victoria este martes 21 de octubre. La Máquina Celeste ocupa el segundo lugar de la tabla general tras vencer al América en el Clásico Joven. Por su parte, los Rayos se ubican en la penúltima posición y tienen escasas probabilidades de clasificar al play-in.

El equipo de Nicolás Larcamón alinearía su mejor once inicial ante los hidrocálidos para buscar escalar al primer lugar de la tabla general.

A continuación, te presentamos las alineaciones probables de ambos equipos para este duelo de la Jornada 14 del Apertura 2025.

La posible alineación de Cruz Azul vs Necaxa para la Jornada 14 de la Liga MX

Portero: Kevin Mier: El arquero colombiano arrancaría como titular para el duelo ante Necaxa. Mier tuvo que ver el partido ante América desde el banco de suplentes debido a que no concentró a tiempo con su club tras perder un avión.

Defensa central: Willer Ditta: El potente zaguero colombiano también regresaría al once inicial tras perderse el partido pasado por las mismas razones que Mier.

Defensa central: Jorge Rodarte: El juvenil cruzazulino volvería a tener minutos ante Necaxa. Rodarte se ha visto sólido cuando se le ha necesitado y suma minutos de menor para la Máquina Celeste.

Defensa central. Gonzalo Piovi: Parece que Jesús Orozco será el sacrificado por Nicolás Larcamón con respecto al partido pasado. Piovi aporta una gran salida que ninguno de los otros centrales cementeros tiene y eso le da ventaja.

Lateral derecho: Jorge Sánchez: Sánchez es uno de los jugadores que despiertan más críticas entre los seguidores de la Liga MX y la selección mexicana. A pesar de su constancia, al defensa siempre se le recuerdan más sus errores garrafales que sus aciertos.

Lateral izquierdo: Carlos Rotondi: El futbolista argentino de 28 años es uno de los elementos más rendidores que Cruz Azul haya firmado en los últimos años. Esta temporada, Rotondi suma dos goles y dos asistencias.

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Mediocampista central: Erik Lira: El jugador surgido de Pumas está viviendo un gran momento y cada vez ve más cercano el mundial de 2026. Lira rinde tanto como defensa central como pivote.

Mediocampista central: José Paradela: El volante argentino se ha convertido en un elemento clave para la Máquina. Esta temporada, Paradela registra tres goles y cinco asistencias. Grandes números para su primer certamen con Cruz Azul.

Mediocampista central: Carlos Rodríguez: 'Charly' es un futbolista duramente criticado por su rendimiento con la selección mexicana, pero en la Máquina cumple con creces. Este torneo suma tres goles y una asistencia.

Mediapunta: Luka Romero: El futbolista mexicano-argentino de 20 años arrancaría como titular en esta jornada entre semana. Suma dos goles y dos asistencias. Sería el acompañante del 'Toro' Fernández.

Delantero centro: Gabriel Fernández: El 'Toro' Fernández estaba prácticamente descartado por Cruz Azul y su salida parecía inminente. Sin embargo, al no lograr incorporar otro '9', se quedó en el equipo para este torneo. Fernández ha respondido con cinco goles en nueve partidos.

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Así se vería la formación del Cruz Azul (5-3-2)

Portero: Kevin Mier

Defensa: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi

Media: Erk Lira, Carlos Rodríguez, José Paradela

Delantera: Luka Romero, Gabriel Fernández

Así se vería la formación del Necaxa (5-3-2)

Portero: Ezequiel Unsain

Defensa: Emilio Lara, Alexis Peña, Cristian Calderón, Kevin Rosero, Franco Rossano

Media: Diego de Buen, Agustín Palavecino

Delantera: Johan Rojas, Díber Cambindo, Tomás Badaloni

