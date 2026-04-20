La posible alineación titular de Cruz Azul para enfrentar al Querétaro

La última fecha doble del Clausura 2026, de la Liga MX, se juega esta semana y a Cruz Azul le toca salir de visita para enfrentarse al Querétaro en el Estadio Corregidora.



La Máquina Celeste viene de medirse a Xolos de Tijuana en el Estadio Cuauhtémoc, donde no pudo llevarse la victoria porque los Canes Aztecas salvaron el empate 1-1. El uruguayo Gabriel Fernández abrió la pizarra a través de una polémica pena máxima, pero el marroquí Mourad El Ghezouani apareció para sellar el marcador.



Con respecto a Gallos Blancos, realizó la última visita al Estadio El Encanto para chocar contra Mazatlán, sacando un punto que ya no le sirvió de mucho porque sus pocas posibilidades de aspirar a Liguilla terminaron. Los morados pegaron primero con un penal bien cobrado por Brian Rubio, mas Ali Ávila convirtió del mismo modo antes de culminar la primera parte.



Aquí está la posible alineación de Cruz Azul para el encuentro:

EL POSIBLE ONCE DE CRUZ AZUL

Cruz Azul v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Portero: Kevin Mier – Parecía que Andrés Gudiño se mantendría como el inicial para el resto del semestre, pero sorprendió que el colombiano apareciera la jornada pasada, lo que habla del objetivo del cuerpo técnico: que el cancerbero recupere el ritmo.

Defensa: Gonzalo Piovi – Alguien que debe andar con mucho cuidado porque tiene cuatro amarillas. No obstante, una estrategia inteligente sería recibirla para perderse la última fecha y estar disponible para la Liguilla.

Defensa: Willer Ditta – El cafetalero recibió el cartón preventivo contra los fronterizos, pero afortunadamente ya había pasado por el tema de la sanción.

Defensa: Omar Campos – Al ex LAFC le tocaría fungir como tercer central como otras veces ya lo ha hecho y alguien más se ocuparía de su función natural que es el ataque por el costado derecho.

Interior izquierdo: Carlos Rotondi – Para la fecha anterior, el técnico argentino Nicolás Larcamón cambió su parado de tres defensas para utilizar línea de cuatro, no obstante, podría volver a su clásica formación.

Interior derecho: Jorge Rodarte – El joven de 21 años ha recibido muchas oportunidades a lo largo de este semestre porque puede desempeñarse como central, lateral e interior, teniendo diez apariciones con una asistencia.

Pivote: Erik Lira – Otro que deberá ser cauteloso porque tiene cuatro amarillas. El contención es uno de los jugadores que más roce tiene debido a su posición. Podría aplicar la misma táctica que Piovi para evitar perderse el inicio de la Liguilla.

Pivote: Agustín Palavecino – El argentino sabe que el equipo no está funcionando como se espera, tanto que salió frustrado el juego anterior. Para muchos aficionados, es uno de los tres que más se mata en la cancha.

Mediapunta: Carlos Rodríguez – Acompañando en la contención estaría Charly, que ha sido una pieza polivalente porque ocupa diferentes posiciones, sin embargo, poco pudo hacer la fecha pasada recibiendo varias críticas de los aficionados.

Mediapunta: José Paradela – Pese a su gran comienzo, el argentino poco a poco ha ido perdiendo su efectividad, tanto que hasta parecer haberse contagiado de la apatía de algunos de sus compañeros. Le tocó relevar la fecha pasada.

Delantero: Gabriel Fernández – Con el argentino Nico Ibáñez descartado por lesión, El Toro será el encargado de comandar el eje del ataque en lo que resta del campeonato.

Nicolás Larcamón | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Cruz Azul (3-4-2-1)



Portero: Kevin Mier

Defensas: Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Omar Campos

Mediocampistas: Carlos Rotondi, Erik Lira, Agustín Palavecino, Jorge Rodarte

Delanteros: José Paradela, Charly Rodríguez, ‘Toro’ Fernández

EL POSIBLE ONCE DE QUERÉTARO (4-2-3-1)

Mateo Coronel | Jam Media/GettyImages

Portero: José Hernández

Defensas: Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte

Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Carlo García, Mateo Coronel

Delanteros: Francisco Venegas, Jean Unjanque, Ali Ávila

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