La posible alineación titular del Cruz Azul para enfrentarse al San Luis

Después de hilvanar su quinto triunfo consecutivo, el Cruz Azul recibirá al Atlético San Luis en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, esto en búsqueda de sacar tres puntos que los mantengan en la cima de la clasificación general y como uno de los más grandes contendientes al título.

Los purépechas suelen ser un rival a modo para la Máquina Celeste cuando les toca abrirles la puerta de su casa y es que desde el 24 de abril del 2022, en la décimo sexta fecha del Clausura, no han podido sacarles un resultado favorecedor.

POR: Andrés Gudiño - La realidad es que contra Santos Laguna tuvo un partido por demás sencillo en donde solo hubo dos disparos a puerta, aunque uno de ellos terminó en gol. Anda en buen nivel y quiere quedarse como titular.

LD: Amaury Morales - Arrancó el segundo tiempo y es juvenil cementero salió de cambio, seguro obedeciendo a darle minutos de experiencia y contra un rival contra San Luis, que no anda del todo bien, podría repetir.

DFC: Willer Ditta - Como siempre el colombiano es sinónimo de calidad y confianza. Ganó arriba del 70% de sus duelos individuales y no hay quién le pueda quitar el puesto. Seguirá, seguirá y seguirá a menos que algo trágico suceda.

DFC: Erik Lira - El central de 25 años es un todo terreno. Es el tercer central que se puede meter al medio campo si es necesario. Difícilmente te falla un pase y siempre está bien posicionado. Por tierra y por aire es infalible.

Cruz Azul v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

DFC: Gonzalo Piovi - Como un central más es el que más se atreve a ir al frente y para muestra el 100% de balones largos precisos que tiene en ataque. Pocos con la calidad del argentino en la plantilla.

LI: Carlos Rotondi - Este hombre te puede jugar como lateral por izquierda o en línea de 4 meterse al medio campo. Contra los laguneros dio una asistencia y activamente busca ir al frente.

MD: José Paradela - Este interior por derecha tuvo pocas de peligro pero convirtió gol. Disparó en tres ocasiones y una terminó en las redes. Recupera poco, pero al ataque es certero.

MC: Agustín Palavecino - El ex necaxista ha tenido un buen torneo, ya tiene tres goles y dos asistencias para la causa cementera, aunque está a una tarjeta amarilla de irse a descansar un juego, debe tener mesura.

MCO: Carlos Rodríguez - Del medio campo hacia adelante se mueve de gran forma. Siempre busca participar de la pelota y para muestra los casi 40 toques de pelota en ofensiva contra Santos.

MI: Jeremy Márquez - No completó el partido, pero hizo el primer gol de la jornada pasada. A pesar de jugar por la pradera izquierda, suele ser uno de los primeros hombres en salir a presionar y recuperar pelotas.

Santos Laguna v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

DC: Nicolás Ibáñez - Este será otro caso de los jugadores que pueden ganarse una oportunidad teniendo enfrente a un rival más endeble. Jugó 56 minutos y le cedió su lugar al 'Toro' Fernández, quien tampoco pudo convertir.

Así se vería la posible alineación del Cruz Azul (4-5-1)

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Amaury Morales, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi

Mediocampistas: José Paradela, Agustin Palavecino, Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez

Delanteros: Nicolás Ibáñez

Así se vería la posible alineación del San Luis (5-3-2)

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Miguel García, Benjamín Galindo, Juanpe, César Domínguez, Lucas Esteves

Mediocampistas: Jesús Medina, Oscar Macías, Sebastien Lamonge

Delanteros: Joao Pedro, Santiago Muñoz

