La posible alineación titular de España para enfrentarse a Georgia

La selección española se verá las caras por primera ocasión contra el combinado de Georgia en la fase de clasificación de cara a la Copa del Mundo 2026, esto teniendo como sede el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche en partido correspondiente a la Jornada 3 del Grupo E.

Ambas escuadras se encuentran entre los primeros puestos del sector, siendo La Roja el actual líder con seis unidades conseguidas producto de dos triunfos, mientras que los Cruzados están en la segunda plaza con tres puntos gracias a una victoria y un descalabro, así que este encuentro es de vital importancia en las aspiraciones de ambos.

La posible alineación de España vs Georgia

POR: Unai Simón - Actualmente es el capitán de la escuadra española y en el encuentro pasado tuvo dos atajadas que pudieron cambiarle el rumbo al partido. Teniendo un arco sólido, el resto del equipo hará lo suyo.

LD: Pedro Porro - Este jugador del Tottenham ya ha disputado algunos partidos en las primeras fechas de esta eliminatoria, por lo que podriamos verlo nuevamente, además de que con su club ha hecho buenos papeles.

DFC: Robin Le Normand - Este defensor colchonero tuvo un buen encuentro frente a Turquía y volvió a ser considerado por Luis de la Fuente, aunque sea algunos minutos como lo que pasó contra Bulgaria.

DFC: Pau Cubarsí - Este jugador gusta de salir con el balón en los pies y a la hora de jugar cerca de Cucurella, esto puede ser un factor para que el juego se cargue por esa banda. Promete ser uno de los centrales fijos en el futuro de este equipo.

LI: Marc Cucurella - Es sabido por todos que hoy uno de los jugadores más experimentados en zona baja es el lateral del Chelsea. Tiene recorrido, buen golpeo de pelota y mucha recuperación.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESP | OZAN KOSE/GettyImages

MD: Mikel Merino - Es el actual goleador de España en esta eliminatoria, le marcó tres a Turquía y uno más a Bulgaría, así que volvió a ser tomado en cuenta y seguramente será titular en el medio campo ibérico.

MC: Martín Zubimendi - Con el Arsenal comenzó en plan grande marcando doblete en la primera jornada y de igual manera lo hizo frente a Bulgaria marcando el tercero de la noche. Estará en el campo de arranque.

MI: Pedri - Este es otro jugador clave y emblema español. Hizo doblete contra los turcos y también marcó frente al Sevilla antes de concentrarse con su selección. Viene en buen momento y eso gusta a más de uno.

ED: Jorge de Frutos - Este hombre del Rayo Vallecano podría salir de titular luego de las bajas de Lamine y Nico Williams. Solo ha visto 22 minutos contra Turquía, pero las circunstancias le podrían dar una oportunidad.

EI: Ferrán Torres - Este hombre podría tomar el lugar de Lamine Yamal quien fue dado de baja de la convocatoria para darle descanso luego del trajín de partidos que trae a cuestas y seguro no desentonará en lo absoluto.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESP | OZAN KOSE/GettyImages

DC: Mikel Oyarzabal - El nivel de este hombre en la actualidad es de locos. Tiene dos goles con la Real Sociedad en ocho partidos, dio tres asistencias frente a los turcos y marcó otro tanto contra los búlgaros. Es discreto, pero funcional.

Así se vería la formación de España (4-3-3)

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Marc Cucurella

Centrocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri

Delanteros: Ferrán Torres, Nico Williams, Mikel Oyarzabal

Así se vería la formación de Georgia (4-3-3)

Portero: Giorgi Mamardashbili

Defensas: Otar Kakabadze, Luka Lochoshvili, Seba Goglichidze, Irakli Azarovi

Centrocampistas: Nika Gadnidze, Anzor Mevabishvili, Giorgi Kochorashvili

Delanteros: Zuriko Davitashvili, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze

