La posible alineación titular de Inglaterra para enfrentar a Noruega

El Mundial pasó volando y ya estamos cerrando los cuartos de final. Este sábado de doble jornada será inaugurado por el duelo entre Inglaterra y Noruega, dos selecciones temibles especialmente por su capacidad ofensiva y por los nombres de sus planteles.

En teoría, los Tres Leones son favoritos por jerarquía individual e historia, pero los nórdicos vienen pisando fuerte después de eliminar a nada más y nada menos que Brasil. Todo está por verse, mientras los entrenadores prueban a sus futbolistas y diseñan el once ideal para sacar a la cancha.

La posible alineación de Inglaterra vs Noruega

Declan Rice, Inglaterra | Soccrates Images/GettyImages

POR: Jordan Pickford - Contra México mostró su talento como nunca, sobre todo porque venía de quedar señalado en los dieciseisavos ante RD Congo. Va a tener que estar muy concentrado para evitar que Erling Haaland lo tome por sorpresa. Ya suma 87 partidos con Inglaterra y juega su tercera Copa del Mundo.

LD: Reece James - Jarrell Quansah quedó afuera por roja, Djed Spence terminó con molestias contra México, asi que el defensor del Chelsea podría ser parte del once titular con una tarea muy importantísima y es cerrar el lateral para que los noruegos no puedan pasar. Si su físico lo acompaña, su sector puede convertirse también en una herramienta para el ataque.

DFC: Ezri Konsa - Contra México tuvo mucho trabajo. Raúl Jiménez estaba imparable y muchos despejes terminaban interceptados por los locales. Lo bueno para Thomas Tuchel es que Konsa no se escondió cuando el equipo quedó con diez y defendió al equipo para mantener la ventaja.

DFC: Marc Guéhi - Es uno de los mejores defensores del plantel y es un jugador que se anima a romper líneas con pases largos para los delanteros, también para darle aire al equipo. Ahora, Noruega le propone un esquema diferente, que una minima distracción puede terminar en gol rival.

LI: Nico O'Reilly - Si bien tuvo una gran temporada con el Manchester City, dentro de la selección es una apuesta para el DT. Sufre cuando lo atacan por su sector, pero también lo compensa con su recorrido de toda la cancha. Cobtra los nórdicos va a necesitar un partido más firme para terminar de justificar la confianza de Tuchel.

MC: Elliot Anderson - Tiene 23 años y 9 partidos con la selección, así que todavía tiene muchísimo márgen de crecimiento. El domingo en el Estadio Azteca presionó bien y recuperó la pelota que derivó en el segundo gol de Jude Bellingham. Mantiene una titularidad, hasta ahora, indiscutida, y forma buena dupla con Declan Rice.

MC: Declan Rice - Se hizo amonestar al minuto de juego contra México, un detalle nada menor para un jugador que se posiciona más defensivo y, sobre todo, que queda al límite en este partido. Si ve una tarjeta de nuevo, se perdería una potencial semifinal contra Argentina o Suiza. De todas formas, es uno de los jugadores más importantes de los Tres Leones por el juego que propone y las pelotas que despeja.

ED: Bukayo Saka - Hay momentos que parece distraído en el partido o que tiene poca participación, pero cuando entra en juego es el futbolista especial para armar el ataque y dar pases de gol. Ahora, contra Noruega, tendría que involucrarse el mismo en marcar tantos para su equipo.

MCO: Jude Bellingham - Está brillando. Marcó dos goles suyos en menos de 100 segundos y lleva cuatro en todo este Mundial, por ahora. Es uno de los protagonistas y no es poca cosa en un equipo repleto de estrellas.

EI: Anthony Gordon - No tuvo sus mejores partidos en la fase de grupos, pero los partidos eliminatorios le cambiaron la cara. Entró contra RD Congo y le dio a Harry Kane dos asistencias, después, ante México ganó el penal del 3-1 y mutó entre ataque y defensa cuando el equipo se quedó con uno menos. Le falta recuperar el don goleador que mostró esta temporada en el Newcastle.

DC: Harry Kane - ¿Será Kane el ganador del Balón de Oro 2026? Hizo una campaña espléndida con el Bayern Múnich y ya va por 85 goles con la selección inglesa desde su debut en 2015. Marcó en todos los partidos de este Mundial (menos en el 0-0 contra Ghana en fase de grupos) y espera seguir haciendolo por más partidos.

Así se vería la formación de Inglaterra (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly

Mediocampistas: Elliot Anderson, Declan Rice

Mediapuntas: Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon

Delantero: Harry Kane

Así se vería la formación de Noruega (4-3-3)

Erling Haaland, Noruega | ANP/GettyImages

Portero: Orjan Nyland

Defensas: Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem

Mediocampistas: Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard

Delanteros: Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa

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