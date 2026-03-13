La posible alineación titular de Inter Miami para enfrentarse a Charlotte FC

Este sábado 14 de marzo se llevará a cabo un encuentro más de la temporada 2026 de la Major League Soccer entre el Charlotte FC y el Inter Miami CF desde el Bank of American Stadium.

Ambos clubes no tuvieron un buen inicio de torneo, pero vienen se ganar en la última fecha. El equipo de Carolina del Norte derrotó 3-1 al Austin FC y el cuadro de las Garzas hizo lo propio al vencer de visita al D.C. United por 1-2.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro rosado para este enfrentamiento programado a las 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 02:30 horas (España).

La posible alineación de Inter Miami vs Charlotte FC

Lionel Messi ha marcado tres goles en los últimos dos juegos con Miami | Scott Taetsch/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - Portero canadiense de 28 años, titular en la selección de Canadá. Fue el mejor portero de la MLS en 2025 con Minnesota United y ahora defiende la portería de Inter Miami.

LD: Facundo Mura - Juega principalmente como lateral derecho, aunque es versátil. Llegó al Inter Miami a principios de 2026 como agente libre procedente de Racing Club, con contrato hasta junio 2029. Aporta experiencia (más de 200 partidos en Argentina), solidez defensiva, goles y asistencias desde la banda.

DFC: Gonzalo Luján - Es posible que el central argentino regrese a la titularidad, pues fue quien ingresó en reemplazo de Maxi Falcón entre semana en el juego de Concachampions, tras la lesión de su compañero chileno que parece que estará fuera de las canchas varias semanas.

DFC: Micael - El defensor brasileño fue uno de los refuerzos del equipo para este nuevo año, el jugador de 25 años viene de un exitoso paso por el Palmeiras y espera ser una pieza clave en el nuevo sector defensivo del club.

LI: Noah Allen - El juvenil norteamericano de origen griego se mantuvo como titular en la jornada inaugural dxm. italiano de 24 años, juega como pivote o mediocampista defensivo en Inter Miami. Buen recuperador y con visión de juego, ha extendido contrato recientemente.

MCD: Yannick Bright - italiano de 24 años, es un mediocampista (defensivo o central), seleccionado en el MLS SuperDraft 2024 por Inter Miami. Ha extendido su contrato hasta 2028 (con opción a 2029). Se ha consolidado como titular, destacando por su visión, recuperación y aporte en la construcción del juego.

MCD: Rodrigo De Paul - Mediocampista argentino de 31 años, campeón del mundo en 2022 con Argentina. Jugador creativo, dinámico y combativo; llegó a Inter Miami y es uno de los líderes del mediocampo con gran visión y distribución.

MD: Tadeo Allende - Juega como extremo o atacante por banda. Llegó inicialmente a préstamo desde Celta de Vigo en 2025, donde rindió muy bien (incluyendo playoffs), y en 2026 el Inter Miami lo fichó de forma permanente (contrato hasta 2030 con opción). Es rápido, goleador y complementa bien el ataque con Messi y Suárez.

MCO: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la Bota de Oro y MVP de la MLS 2025. Aunque su aparición es duda por una reciente lesión.

MI: Telasco Segovia - El juvenil venezolano volvió a la titularidad en la jornada inaugural tras la salida de Baltasar Rodríguez.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante que fue fichado esta temporada para ser el nuevo titular ante el inminente retiro de Luis Suárez durante o a finales de esta campaña.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-2-3-1)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen.

Centrocampistas: Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia.

Delanteros: Germán Berterame.

Así se vería la formación de Charlotte FC (4-3-3)

Portero: Kristijan Kahlina.

Defensas: Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Tim Ream, Harry Toffolo.

Centrocampistas: Brandt Bronico, Ashley Westwood, Pep Biel

Delanteros: Liel Abada, Idan Toklomati, Wilfried Zaha.

