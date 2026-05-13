La posible alineación titular de Inter Miami para enfrentarse a Cincinnati

Esta semana habrá fecha doble en la Major League Soccer y, a mitad de semana se disputará la Jornada 13, por lo que es posible que Guillermo Hoyos aproveche para dosificar a su plantilla y haga algunas rotaciones dejando descansar a algunos de sus titulares o cargarles menor actividad posible para llegar bien físicamente al encuentro del fin de semana en el Nu Stadium en donde no han podido ganar.

Este miércoles 13 de mayo el Inter Miami visitará al FC Cincinnati en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio en el compromiso programado a las 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México) y 00:30 horas (España).

De esa manera, te compartimos la posible alineación del conjunto de las Garzas en su enfrentamiento en calidad de visitantes.

La posible alineación de Inter Miami vs Cincinnati

Es posible que Guillermo Hoyos haga rotaciones | Michael Chisholm/GettyImages

PO: Rocco Ríos - El portero de ascendencia argentina no ha visto acción en lo que va del año y podría ser buena oportunidad para que pueda disputar un juego y darle un ligero descanso a Dayne.

LD: Facundo Mura - El lateral argentino ha estado inconsistente en la campaña por distintas situaciones, pero parece que de nuevo está recuperado, por lo que podría repetir en el once.

DFC: Gonzalo Luján - El central argentino por primera ocasión fue titular en lugar de Maxi Falcón en el juego pasado, si no fue por un tema de descanso, la decisión técnica se mantendría.

DFC: Micael - El defensor brasileño se ha adueñado de la titularidad y es un infaltable en la zaga, si no recibe descanso debería mantenerse en su zona como de costumbre.

MD: Sergio Reguilón - El lateral español ha batallado con las lesiones, pero el pasado fin de semana volvió a la acción con todo y gol, podría volver a la titularidad.

MC: Rodrigo De Paul - El mediocampista argentino es uno de los líderes del mediocampo con gran visión y distribución. En caso de recibir descanso podría ser revelado por David Ruiz o David Ayala.

MC: Yannick Bright - El mediocampista italiano ha cumplido cuando se ha requerido y se convertido en la dupla de De Paul.

MI: Mateo Silvetti - El habilidoso talento argentino ha estado ausente como titular en fechas recientes por lesión, por lo que es posible que Telasco Segovia aproveche para descansar.

ED: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Y con una individualidad puede definir cualquier partido. Su presencia siempre es un peligro latente.

DC: Luis Suárez - El goleador uruguayo ha vuelto al once inicial con Guillermo Hoyos y nunca deja de ser un atacante peligroso.

EI: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante. Con Guillermo Hoyos ha sido colocado como extremo izquierdo.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-3-3)

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón.

Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Mateo.Silvetti.

Delanteros: Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame.

Así se vería la formación de FC Cincinnati (3-5-2)

Portero: Roman Celentano.

Defensas: Kyle Smith, Matt Miazga, Andrei Chirila.

Centrocampistas: Pavel Bucha, Gerardo Valenzuela, Evander, Samuel Gidi, Bryan Ramírez.

Delanteros: Kenji Mboma Dem y Kevin Denkey.

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