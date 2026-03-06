La posible alineación titular de Inter Miami para enfrentarse a D.C. United

Este sábado 7 de marzo se llevará a cabo un partido en la capital norteamericana de la temporada 2026 de la Major League Soccer entre el D.C. United y el Inter Miami CF desde el M&T Bank Stadium.

Ambos clubes no tuvieron un buen inicio de torneo, el equipo de Washington ganó en la jornada inaugural frente al Philadelphia Union por la mínima diferencia 1-0, pero en la segunda fecha cayó por 1-0 ante Austin FC. Por el contrario, Miami fue derrotado 3-0 ante LAFC en su presentación, pero consiguió un gran triunfo 2-4 frente a Orlando City.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro de las Garzas para este enfrentamiento programado a las 16:30 horas (Estados Unidos), 15:30 horas (México), 22:30 horas (España) desde la ciudad de Baltimore.

Perfect weather, big vibes, Saturday at 4:30 PM. Bring your friends and don’t miss the Black-and-Red vs Inter Miami 😤



Tickets: https://t.co/GXZ0Lgg8NW pic.twitter.com/5RrVZSyQkY — D.C. United (@dcunited) March 2, 2026

La posible alineación de Inter Miami vs D.C. United

PO: Dayne St. Clair - Portero canadiense de 28 años, titular en la selección de Canadá. Fue el mejor portero de la MLS en 2025 con Minnesota United y ahora defiende la portería de Inter Miami.

LD: Facundo Mura - Juega principalmente como lateral derecho, aunque es versátil. Llegó al Inter Miami a principios de 2026 como agente libre procedente de Racing Club, con contrato hasta junio 2029. Aporta experiencia (más de 200 partidos en Argentina), solidez defensiva, goles y asistencias desde la banda.

DFC: Maximiliano Falcón - El central chileno/uruguayo ha sido titular habitual del equipo desde su llagada en 2025 gracias a su experiencia.

DFC: Micael - El defensor brasileño fue uno de los refuerzos del equipo para este nuevo año, el jugador de 25 años viene de un exitoso paso por el Palmeiras y espera ser una pieza clave en el nuevo sector defensivo del club.

LI: Noah Allen: El juvenil norteamericano de origen griego se mantuvo como titular en la jornada inaugural y la segunda fecha como lateral por izquierda.

MCD: Rodrigo De Paul - Mediocampista argentino de 31 años, campeón del mundo en 2022 con Argentina. Jugador creativo, dinámico y combativo; llegó a Inter Miami y es uno de los líderes del mediocampo con gran visión y distribución.

MCD: Yannick Bright - italiano de 24 años, es un mediocampista (defensivo o central), seleccionado en el MLS SuperDraft 2024 por Inter Miami. Ha extendido su contrato hasta 2028 (con opción a 2029). Se ha consolidado como titular, destacando por su visión, recuperación y aporte en la construcción del juego.

MD: Tadeo Allende - Juega como extremo o atacante por banda. Llegó inicialmente a préstamo desde Celta de Vigo en 2025, donde rindió muy bien (incluyendo playoffs), y en 2026 el Inter Miami lo fichó de forma permanente (contrato hasta 2030 con opción). Es rápido, goleador y complementa bien el ataque con Messi y Suárez.

MCO: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la Bota de Oro y MVP de la MLS 2025. Aunque su aparición es duda por una reciente lesión.

El capitán y goleador, Lionel Messi, viene de marcar doblete frente al Orlando City | Leonardo Fernandez/GettyImages

MI: Telasco Segovia - El juvenil venezolano volvió a la titularidad en la jornada inaugural tras la salida de Baltasar Rodríguez.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante que fue fichado esta temporada para ser el nuevo titular ante el inminente retiro de Luis Suárez durante o a finales de esta campaña.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-2-3-1)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen.

Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia.

Delanteros: Germán Berterame.

Así se vería la formación de D.C. United (4-4-2)

Portero: Sean Johnson.

Defensas: Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Keisuke Kuroka.

Centrocampistas: Jared Stroud, Matti Peltola, Brandon Servania, Hosel Jihima.

Delanteros: Peglow y Tai Baribo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS