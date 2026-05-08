La posible alineación titular del Inter Miami para enfrentarse a Toronto

Este sábado 9 de mayo se disputará la Jornada 12 de la temporada 2026 de la Major League Soccer entre el Toronto FC y el Inter Miami CF en el BMO Field Stadium.

Al momento ambos clubes se mantienen em zona de playoffs y quieren mantenerse en ese camino.

Por lo tanto, les compartimos las posibles alineaciones de los equipos para este compromiso programado a las 13:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México), 18;00 horas (España).

La posible alineación de Inter Miami vs Toronto

Messi volvió a marcar y asistir frente a Orlando | Calvin Hernandez/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - El portero canadiense e internacional con la selección de Canadá es el titular de la portería.

LD: Ian Fray - El lateral jamaiquino está comenzando a volver a recibir minutos de juego, luego de haber tenido unos playoffs muy activos la temporada pasada.

DFC: Maximiliano Falcón - El central uruguayo ha sido titular habitual del equipo desde su llagada en 2025 gracias a su experiencia.

DFC: Micael - El defensor brasileño fue uno de los refuerzos del equipo para este nuevo año y se convirtió en un elemento titular.

MD: Noah Allen - El juvenil griego es otro elemento que se ha mantenido regularmente en el once debido a la ausencia de Sergio Reguilón por lesiones.

MC: Rodrigo De Paul - El mediocampista argentino es uno de los líderes del mediocampo con gran visión y distribución.

MC: Yannick Bright - El mediocampista italiano ha cumplido cuando se ha requerido y se convertido en la dupla de De Paul.

MI: Telasco Segovia - El habilidoso talento venezolano es un elemento que aporta mucho por el sector izquierdo, su desborde y velocidad y capacidad asociativa con la parte ofensiva lo hacen un elemento importante.

ED: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Y con una individualidad puede definir cualquier partido. Su presencia siempre es un peligro latente.

DC: Luis Suárez - El goleador uruguayo ha vuelto al once inicial con Guillermo Hoyos y nunca deja de ser un atacante peligroso.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante. Recientemente ha comenzado a tener mejor desempeño.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-3-3)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen.

Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia.

Delanteros: Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame.

Así se vería la formación de Toronto (4-3-3)

Portero: Luka Gavran.

Defensas: Kobe Franklin, Zane Monlouis, Lazar Stefanović, Markus Cimermancic.

Centrocampistas: Alonso Coello Camarero, Dániel Sallói, Jonathan Osorio.

Delanteros: Malik Henry, Emilio Aristizábal, Raheem Edwards.

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