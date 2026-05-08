La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Brentford

El Manchester City complicó su carrera por el título de la Premier League con el empate frente al Everton. Ahora tendrá la oportunidad de redimirse contra un Brentford que también persigue sus propios objetivos. No será una tarea sencilla. La presión suele sentarle bien al equipo de Pep Guardiola, sí, aunque enfrente estará un rival que marcha séptimo, a un punto de la zona de competiciones europeas y atravesando un momento brillante.

La posible alineación del Manchester City

Jeremy Doku, Manchester City | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - A Donnarumma le tiran un ladrillo y devuelve una pared. Contra el Everton fue protagonista en el uno contra uno y evitó una noche todavía peor. El italiano ya suma 13 vallas invictas en la Premier.

LD: Matheus Nunes - Lateral y extremo, todo a la vez. Hace un enganche o da pases largos y, de repente, aparece en el área rival colaborando en el ataque. Guardiola le dio la llave del carril derecho y el portugués respondió con cinco asistencias en lo que va de la temporada.

DFC: Abdukodir Khusanov - En el último partido ganó todos los duelos terrestres que disputó y tuvo un 93% de precisión en pases. Mantiene su temple durante todo el partido y ese espíritu se contagia al resto de la zaga.

DFC: Marc Guéhi - Asi como tiene despejes impecables, tiene salidas para el infarto. Guéhi vive al límite. Contra el Everton dejó una asistencia involuntaria con un pase hacia atrás que complicó al equipo, aunque también salvó una jugada de gol con un cierre tremendo sobre Iliman Ndiaye.

LI: Nico O'Reilly - Se mueve por todo el campo de juego. Retrocede para la defensa y arma sociedades fructíferas con Jérémy Doku en el ataque. Lleva cinco goles y tres asistencias, por ahora.

MC: Nico González - Guardiola lo eligió para ocupar una zona delicadísima y el español respondió con buen rendimiento desde el día uno; tanto que se ganó 16 titularidades en lo que va de la Premier.

MC: Bernardo Silva - Piensa el juego medio segundo antes que el resto. A los 31 años sigue orbitando por todos lados y jugando como el día uno. El City va a extrañar al mediocampista portugués, que anunció que saldrá del equipo al finalizar la temporada.

MP: Antoine Semenyo - La conexión con Erling Haaland apareció rapidísimo y le ayudó a consolidar su lugar en el equipo. Semenyo le libera caminos al noruego dentro del área y ambos viven asistiendo al otro. Desde su llegada en enero marcó 15 goles y volvió mucho menos predecible al ataque del City.

MCO: Rayan Cherki - Hace que el fútbol parezca fácil. Da pases que parecen imposibles y ayuda a sus compañeros en jugadas que se inventa y, de alguna manera, funcionan. Ya suma 11 asistencias en su primera campaña en la Premier.

EI: Jérémy Doku - Doku juega a otro nivel. Contra el Everton metió dos golazos y convirtió el sector izquierdo en una zona de tortura permanente.

DC: Erling Haaland - Participa poco y corre poco… y de todas formas termina festejando. Haaland esun nueve de área que vive por y para el gol. Los resultados lo reflejan y lleva ya 25 tantos.

Así se vería la formación del Manchester City (4-3-3)

Portero: Gianluigi Donnarumma



Defensas: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Nico O'Reilly



Mediocampistas: Nico González, Bernardo Silva



Mediapuntas: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku



Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Brentford (4-3-3)

Igor Thiago, Brentford | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Portero: Caoimhín Kelleher



Defensas: Michael Kayode, Sepp van den Berg, Nathan Collins, Aaron Hickey



Mediocampistas: Mathias Jensen, Yehor Yarmolyuk



Mediapuntas: Dango Ouattara, Mikkel Damsgaard, Keane Lewis-Potter



Delantero: Igor Thiago

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