La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Crystal Palace

El Manchester City se prepara para recibir al Crystal Palace por el encuentro pendiente de la fecha 31 de la Premier League. El conjunto de Pep Guardiola se pone al día con la necesidad imperiosa de conseguir tres puntos que lo sostengan a tiro del Arsenal y con serias posibilidades de pelear el título.

Cabe recordar que el duelo, originalmente estipulado para el 21 de marzo, fue pospuesto en su momento debido a la participación del City en la final de la Carabao Cup en la que acabó venciendo al Arsenal por 2 a 0.

A continuación, el posible once titular del los Citizens para el trascendental partido.

Manchester City FC v Crystal Palace FC - Premier League | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

La posible alineación del Manchester City vs Crystal Palace

POR: Gianluigi Donnarumma - El italiano acumula 14 vallas invictas en esta Premier, la última en el 3-0 sobre Brentford. Seguridad, jerarquía bajo los tres palos y apariciones determinantes.

LD: Matheus Nunes - Una máquina de ir para adelante por el sector derecho, no solo con empuje sino también con inteligencia en los metros finales. Ha aportado 7 asistencias en Premier en esta temporada, además de un gol ante Burnley.

DFC: Nathan Aké - La lesión de Khusanov le abrió un lugar en el equipo y el ex-Bournemouth no la desperdició. Viene de un actuación más que sólida ante Brentford, impasable en el uno contra uno. Algo a reforzar es su juego aéreo, donde concede ciertas ventajas.

DFC: Marc Guéhi - El otro central del City se juega un partido especial ante su antiguo club. Completamente consolidado en el once titular, su fichaje ha sido un acierto por parte de Guardiola.

LI: Nico O'Reilly - Versátil, técnico, el joven de 21 años puede desempeñarse como lateral o también como volante interno. Su aporte en esta Premier ha sido más que importante: 5 goles y 3 asistencias en 33 partidos jugados.

MC: Tijjani Reijnders - No viene siendo un habitual titular en el equipo de Pep y su temporada ha ido de mayor a menor, pero el ex-Milán volverá a tener una chance desde el arranque como lo hizo ante Brentford.

MC: Bernardo Silva - El portugués jugará su anteúltimo partido en el Etihad antes de decirle adiós al City luego de 9 temporadas en las que lo ganó todo. Un símbolo y referente del ciclo Guardiola, que sigue aportando mucho al equipo.

ED: Antoine Semenyo - El ghanés intentará cortar una racha de 6 partidos consecutivos sin marcar ni asistir por Premier. Si fichaje ha sido toda una sensación en el City, pero con el correr de los partidos fue decayendo.

MCO: Rayan Cherki - El francés no para de crecer. Dueño de un talento fuera de serie, es el encargado de darle sentido a cada ataque del City. Con 11 asistencias y 4 goles, es cada vez más determinante en el ataque.

EI: Jérémy Doku - Ha intervenido en 7 goles en sus últimos 6 partidos y viene de marcar consecutivamente ante Everton y Brentford. Flechita para arriba, no hay quien lo detenga.

Manchester City v Brentford - Premier League - Etihad Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

DC: Erling Haaland - El máximo goleador de esta Premier con 26 tantos en 34 apariciones, ha marcado en cada uno de los últimos 4 partidos del torneo, incluyendo al Arsenal.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Nathan Aké, Marc Guéhi, Nico O'Reilly

Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Bernardo Silva

Mediapuntas: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Crystal Palace (3-4-2-1)

Crystal Palace FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League | Tom Jenkins/GettyImages

Portero: Dean Henderson

Defensas: Chris Richards, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot

Mediocampistas: Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell

Mediapuntas: Ismaila Sarr, Brennan Johnson

Delantero: Jørgen Strand Larsen

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