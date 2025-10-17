Sports Illustrated Fútbol

La posible alineación titular del Manchester City vs Everton

El cuadro citizen es quinto en la clasificación general en la Premier League, con dos puntos de ventaja sobre su rival
Benjamín Guerra|
La posible alineación de Manchester City
La posible alineación de Manchester City | Ryan Pierse/GettyImages

Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo la Jornada 8 de la Premier League desde el Etihad Stadium entre el Manchester City y el Everton.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Sky Blues para este compromiso programado a las 10:00 del Este de Estados Unidos, 08:00 horas del centro de México y 16:00 horas de España.

La posible alineación de Manchester City vs Everton para la Jornada 8 de la Premier League

Erling Haaland
El 'Androide' es el referente ofensivo de los Sky Blues | Justin Setterfield/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería.

LD: Matheus Nunes - El portugués versátil de 27 años, adaptado al lateral derecho, conocido por su polivalencia, velocidad en las bandas y capacidad para recuperar balones, aportando equilibrio entre defensa y ataque.

DFC: Rúben Dias - El portugués de 28 años, pilar defensivo y capitán, con una lectura impecable del juego, fuerza en el duelo aéreo y liderazgo.

DFC: Joško Gvardiol - El croata de 23 años, ha tenido una gran progresión, sólido en la marca y excelente en la construcción desde atrás, consolidado como uno de los mejores defensores jóvenes del mundo.

LI: Nico O'Reilly - El inglés de 20 años, canterano del City, versátil como lateral o mediocampista, con dinamismo, regate y visión.

MCD: Nicolás González - El español de 23 años es especialista en la contención, con gran físico, distribución precisa y llegada al gol desde segunda línea.

ED: Savinho - El brasileño de 21 años es explosivo regateador con velocidad endiablada, asistencias letales y goles decisivos, uno de los talentos más prometedores del City.

MCO: Tijjani Reijnders - El neerlandés de 26 años es elegante con el balón, visionario en pases.

MCO: Phil Foden - El inglés de 25 años, joya de la cantera, creativo y letal en el último tercio, con regate, visión y olfato goleador; indispensable en el esquema de Guardiola.

EI: Oscar Bobb -  El noruego de 22 años, canterano con raíces marroquíes, hábil y veloz, experto en desbordes por banda y centros precisos, emergiendo como alternativa de lujo en ataque.

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City.

Así se vería la formación de Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly.

Centrocampistas: Nicolás González; Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Oscar Bobb.

Delanteros: Erling Haaland.

Así se vería la formación del Everton (4-4-2)

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Jake O'Brien, James Tarkowski, Michale Keane, Vitaliy Mykolenko

Centrocampistas: Iliman Ndiaye, Idrissa Gana, James Garner, Jack Grealish

Delanteros: Tyler Dibling, Thierno Barry

