La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Fulham

El Manchester City está obligado a usar su once de gala en todos los partidos para intentar arrebatarle la gloria al Arsenal, con seis puntos que los separan en la Premier League. Para intentar acortar diferencia, tendrán que ganarle al Fulham y esperar que los Gunners no ganen.

La posible alineación del Manchester City vs Fulham

PO: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería. Lleva 7 porterías invictas en esta Premier.

LD: Matheus Nunes - El portugués versátil de 27 años, adaptado al lateral derecho, conocido por su polivalencia, velocidad en las bandas y capacidad para recuperar balones, aportando equilibrio entre defensa y ataque.

DFC: Ruben Días - Es un central tácticamente inteligente, físicamente dominante y confiable con balón, líder natural que aporta seguridad defensiva y control en la salida.

DFC: Marc Guéhi - El inglés de 25 años es líder defensivo, maduro, ideal para rotar con Khusanov. Inglaterra internacional.

LI: Rayan Ait-Nouri - Es excelente en ataque, regates, cruces. En formaciones recientes de City aparece como lateral titular. Gran fichaje para reforzar la banda.

MC: Rodri - El español ha regresado a la titularidad tras recuperarse de su lesión de ligamento cruzado en la rodilla. Pretendido por el Real Madrid, buscará llegar en la mejor forma posible al Mundial 2026.

MC: Bernardo Silva – En el centro del campo para mover los hilos estaría el talentoso portugués, quien ha estado presente en todos los juegos, donde ha logrado tres asistencias.

Liverpool v Manchester City - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

MC: Nico O'Reilly- El inglés de 20 años, canterano del City, versátil como lateral o mediocampista, con dinamismo, regate y visión.

ED: Antoine Semenyo - Es explosivo con alta eficiencia y aporta velocidad, potencia, gol. City lo ve como complemento ideal para ataque junto a Haaland y compañía.

EI: Omar Marmoush - Es un atacante moderno, eléctrico y muy vertical, capaz de jugar en varios roles ofensivos. Su juego se apoya más en dinámica, ruptura y agresividad que en pausa o elaboración fina.

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City.

Así se vería la alineación del Manchester City (4-3-3)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Ruben Días, Marc Guéhi, Rayan Ait-Nouri

Mediocampistas: Rodri, Bernardo Silva, Nico O'Reilly

Delanteros: Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Erling Haaland.

Así se vería la alineación del Fulham (4-2-3-1)

Manchester United v Fulham - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Portero: Bernd Leno

Defensas: Ryan Sessegnon, Jorge Cuenca, Joachim Andersen, Timothy Castagne

Mediocampistas: Sander Berge, Alex Iwobi

Volantes ofensivos: Samuel Chukweze, Emile Smith-Rowe, Harry Wilson

Delantero: Raúl Jiménez.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE