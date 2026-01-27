La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Galatasaray

La fase de liga de la Champions League llega a su clímax este miércoles en el Etihad Stadium. El Manchester City, herido en su orgullo tras la sorpresiva derrota 3-1 ante el Bodo/Glimt en el Ártico, recibe al Galatasaray con una misión única: ganar y esperar resultados para colarse en el 'Top 8'.

Actualmente en la posición 11 con 13 puntos, los Citizens caminan por la cornisa; un nuevo tropiezo los condenaría a la ronda de playoffs, añadiendo carga a un calendario ya saturado.

Enfrente aterriza un Galatasaray (17º con 10 puntos) que, aunque tiene muy difícil entrar al grupo de élite, busca mejorar su siembra para los cruces. El equipo de Okan Buruk llega con la moral de un bicampeón turco y con caras muy conocidas para la afición local, destacando el regreso de Leroy Sané a la que fue su casa.

La posible alineación del Manchester City vs Galatasaray

POR: Gianluigi Donnarumma – El gigante bajo palos. Su experiencia será el salvavidas de una defensa inédita. Necesita una noche perfecta para transmitir seguridad a los jóvenes centrales.

LD: Rico Lewis – El lateral interior. Su inteligencia táctica será vital no solo para defender, sino para sumarse al medio campo y ayudar a controlar la posesión ante Torreira y Lemina.

DFC: Abdukodir Khusanov – La prueba de fuego. El joven uzbeko recibe la responsabilidad de frenar a Osimhen. Un duelo físico que definirá gran parte del partido.

DFC: Max Alleyne – Juventud al mando. Acompañando a Khusanov, el canterano inglés debe mostrar madurez y salida limpia de balón, características innegociables en el sistema de Pep.

LI: Rayan Aït-Nouri – Profundidad zurda. Su vocación es netamente ofensiva. Será un extremo más cuando el City tenga el balón, obligando al Galatasaray a retroceder.

MC: Tijjani Reijnders – El equilibrio. Actuando como volante mixto, deberá cubrir mucho terreno para compensar los huecos que dejen las subidas de los laterales.

MC: Phil Foden – El mago de Stockport. Jugando por el carril central, es el cerebro del equipo. De sus botas nacerán las oportunidades para romper el bloque turco.

MC: Nico O'Reilly – Talento de la academia. Guardiola le da la confianza en una noche europea crucial. Su energía y llegada desde segunda línea serán un factor sorpresa.

ED: Rayan Cherki – Creatividad pura. Partiendo desde la derecha pero con tendencia a ir hacia dentro, buscará asociarse con Foden y filtrar pases a Haaland.

EI: Jérémy Doku – El caos. Su uno contra uno es imparable. Buscará desbordar a Sallai una y otra vez para servir balones al corazón del área.

DC: Erling Haaland – El Vikingo. Necesita goles para asegurar la clasificación. Con Osimhen en la otra área, el noruego querrá demostrar quién es el rey del gol en Europa.

Así se vería la formación del Manchester City (4-3-3)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma Defensas : Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Rayan Aït-Nouri

: Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Rayan Aït-Nouri Mediocampistas : Tijjani Reijnders, Phil Foden, Nico O'Reilly

: Tijjani Reijnders, Phil Foden, Nico O'Reilly Delanteros: Rayan Cherki, Erling Haaland, Jérémy Doku

Así se vería la formación del Galatasaray (4-2-3-1)

Okan Buruk apuesta por un equipo físico y vertical, con la vuelta de Leroy Sané al Etihad y la potencia de Osimhen como punta de lanza; sin descartar a Mauro Icardi como posible elemento titular, o revulsivo de élite.

Portero: Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır Defensas : Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı

: Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı Mediocampistas : Lucas Torreira, Mario Lemina

: Lucas Torreira, Mario Lemina Volantes Ofensivos : Leroy Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

: Leroy Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz Delantero: Victor Osimhen

