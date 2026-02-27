La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Leeds

El Manchester City buscará tres puntos de oro contra un necesitado Leeds, que si bien tomó distancia de la zona de peligro de descenso todavía no está salvado y sabe que este encuentro será durísimo. Los visitantes, dirigidos por Pep Guardiola, sueñan con acortar distancias con el Arsenal y competir por el título.

Este es el once que podría sacar de inicio el técnico español en Elland Road para tratar de llevarse los tres puntos.

La posible alineación del Manchester City

POR: Gianluigi Donnarumma – El guardián gigante. Seguro bajo los tres palos y dominante en el juego aéreo. Tras la rotación en la FA Cup, vuelve a la Premier para darle jerarquía a un equipo que pelea arriba. Sus reflejos y liderazgo ordenan la última línea.

LD: Matheus Nunes – El reconvertido dinámico. Adaptado al lateral derecho, ofrece una salida limpia y recorrido constante. Ante el Fulham aportó profundidad con centros peligrosos; su despliegue es clave para abrir defensas cerradas.

DFC: Rúben Dias – El jefe. Líder natural, firme en los cruces y voz de mando. Su capacidad para anticipar y ordenar la línea defensiva es vital en partidos donde el City asume riesgos en campo rival.

DFC: Marc Guéhi – El oportuno. Viene de marcar en la FA Cup y sigue consolidándose. Atento en la cobertura y valiente en salida, atraviesa un momento de confianza tras su primer gol con el club.

LI: Rayan Aït-Nouri – El puñal por izquierda. Explosivo y profundo. Forzó el gol en contra ante Salford y es una constante vía de ataque. Cuando se proyecta, el City gana amplitud y sorpresa.

Manchester City v Newcastle United - Premier League | Visionhaus/GettyImages

MC: Rodri – El metrónomo. Recuperado y nuevamente indiscutido. Marca el ritmo, equilibra y sostiene la estructura. En la victoria 3-0 ante Fulham fue el eje del control.

MC: Nico O'Reilly – La irrupción joven. Canterano con personalidad. Anotó ante el Fulham y demuestra llegada desde segunda línea. Dinámico y valiente, interpreta bien los espacios.

MC: Bernardo Silva – El cerebro competitivo. Siempre activo para asociarse y presionar. Su inteligencia táctica permite que el City fluya incluso en calendarios apretados.

ED: Antoine Semenyo – El desequilibrante. Gol y asistencia ante el Fulham. Potente en el uno contra uno y agresivo atacando el segundo palo. Llega en racha.

Manchester City v Newcastle United - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

DC: Erling Haaland – El depredador. Volvió al gol en liga con un zurdazo cruzado. Descansó minutos en la segunda parte ante el Fulham y apunta a liderar nuevamente el ataque.

EI: Omar Marmoush – El eléctrico. Movilidad constante y verticalidad. Aunque le anularon un gol en Copa, su intensidad fija centrales y abre espacios para Haaland.

Así se vería la alineación del Manchester City (4-1-3-2)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensores: Rayan Ait Nouri, Marc Guéhi, Ruben Dias, Matheus Nunes

Mediocampista: Rodri

Volantes ofensivos: Nico O'Reilly, Bernardo Silva, Antoine Semenyo

Delanteros: Omar Marmoush y Erling Haaland.

Así se vería la alineación del Leeds (5-4-1)

FBL-ENG-PR-LEEDS-NOTTINGHAM FOREST | DARREN STAPLES/GettyImages

Portero: Karl Darlow

Defensas: Pascal Struijk, Joe Rodon, James Justin, Gabriel Gudmundsson, Jayden Bogle

Mediocampistas: Brenden Aaronson, Ilia Gruev, Ethan Ampadu, Anton Stach

Delantero: Dominic Calvert-Lewin.

