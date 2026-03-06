La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Newcastle

Manchester City y Newcastle volverán a cruzarse este sábado 7 de marzo en St James’ Park, esta vez en el marco de la quinta ronda de la FA Cup. Será el quinto enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada, en un duelo en el que ambos buscarán seguir avanzando en una de las competiciones más tradicionales del fútbol inglés.

El antecedente más cercano entre ambos favorece al equipo de Pep Guardiola, que dejó en el camino a los Magpies en las semifinales de la Copa de la Liga con un contundente 5-1 global. Aun así, el Newcastle ya demostró que puede plantarle batalla al City. Meses atrás logró derrotarlo en este mismo estadio por la Premier League.

A continuación, repasamos la posible formación de los Citizens y los Magpies para el cruce.

La posible alineación del Manchester City vs Newcastle

POR: James Trafford – Las veces que le tocó ocupar el arco, no decepcionó. El ex-Burnley atajó en los dos partidos anteriores de FA Cup y solo permitió un gol en contra. La última vez que jugó ante Newcastle, fue una de las figuras.

LD: Matheus Nunes – Será su estreno en FA Cup en esta temporada. Un lateral con vocación ofensiva como le gusta a Guardiola y fuerte en el mano a mano.

DFC: Abdukodir Khusanov – Tras un inicio un tanto dubitativo en el club, el uzbeko poco a poco va tomando confianza. Veloz como pocos en su posición, también posee un buen juego aéreo y anticipo en la marca.

DFC: Marc Guéhi – Posiblemente una de las mejores contrataciones que ha hecho Guardiola en las últimas temporadas. El ex-Palace ofrece una gran capacidad en el uno contra uno, anticipación y salida prolija con el balón.

LI: Rayan Aït-Nouri – El argelino no ha logrado ganarse un puesto en el habitual equipo titular de Guardiola, pero es una variante muy utilizada por el entrenador. Proyección ofensiva, velocidad y una gran habilidad técnica hacen del ex-Wolves un jugador imporante en el esquema.

MC: Rico Lewis– Multifuncional, el defensor-volante viene de marcar dos goles y aportar una asitencia en sus dos encuentros en esta FA Cup.

MC: Nico González – Juego a un toque, capacidad para anticipar la jugada antes de recibir el balón y una visión de juego estratégica hacen de este jugador una pieza central para el partido ante Newcastle.

Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Visionhaus/GettyImages

MC: Bernardo Silva – El capitán y experimentado mediocampista portugués no se ha perdido un solo partido de Premier en lo que va de la temporada y jugará su segundo encuentro por FA Cup, torneo que ya ganó en dos ocasiones (2019 y 2023)

MC: Rayan Cherki – En un fútbol cada vez más táctico y físico, el francés destaca por su capacidad para dejar rivales en el camino y abrir partidos con su inagotable creatividad. Un crack que valió cada uno de los millones de euros que el City pagó por él.

DC: Omar Marmoush – El egipcio viene de una temporada un tanto seca en lo que se refiere a goles (cuatro en 25 partidos en todas las competiciones), pero es un delantero al que no se puede descuidar.

DC: Antoine Semenyo – Otro gran acierto de Pep en el mercado de pases. Desde su llegada en el mercado invernal ha anotado 7 goles en 12 encuentros.

Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Así se vería la formación del Manchester City (4-1-3-2)

Portero: James Trafford

Defensas: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Rayan Ait-Nouri

Mediocampistas: Rico Lewis, Nico González; Bernardo Silva, Rayan Cherki

Delanteros: Omar Marmoush, Antoine Semenyo

Así se vería la formación del Newcastle (4-3-3)

Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | MB Media/GettyImages

Portero: Nick Pope

Defensas: Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Dan Burn

Mediocampistas: Joe Willock, Sandro Tonali, Joelinton

Delanteros: Anthony Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes

