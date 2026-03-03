La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Nottingham Forest

El Manchester City vuelve al Etihad con la presión de no ceder terreno en la pelea por la cima de la Premier League. Segundo en la tabla y con un partido pendiente frente al líder Arsenal, el equipo de Pep Guardiola busca extender su racha invicta ante un Nottingham Forest que pelea en la zona baja y llega golpeado luego de tres derrotas consecutivas.

A continuación, repasamos la posible formación de los Citizens y los Reds para el cruce.

La posible alineación del Manchester City vs Nottingham Forest

Sin Erling Haaland por molestias físicas, el City afronta el duelo apoyado en la jerarquía de Rodri, Bernardo Silva, Omar Marmoush y Antoine Semenyo. A la vez, preocupa la situación de Nico O'Reilly, quien debió salir ante el Leeds por una dolencia en el tobillo; el joven, elogiado recientemente por el técnico por su crecimiento y versatilidad, será baja para el duelo ante el Forest.

POR: Gianluigi Donnarumma – Seguridad en momentos límite. Ante la presión alta sostiene al equipo con intervenciones clave, especialmente en los mano a mano. Cuando el City pierde el control, su lectura de las transiciones y su capacidad para achicar marcan la diferencia.

LD: Matheus Nunes – Profundidad y reacción. Responde en los momentos más exigentes de los partidos y tiene buena proyección por banda. El portugués está cada vez más suelto en el rol de lateral, aporta salida limpia y recorrido constante.

DFC: Rúben Dias – Referencia estructural. Suele liderar en despejes y toma el control cuando el partido se vuelve incómodo. Ordena la línea, anticipa y transmite calma cuando el equipo se repliega.

DFC: Marc Guéhi – Concentración en áreas calientes. A pesar de sufrir en duelos iniciales, luego compensa con coberturas decisivas dentro del área. Su crecimiento pasa por sostener intensidad en escenarios de máxima exigencia.

Ruben Dias, Marc Guehi, Manchester City - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

LI: Rayan Aït-Nouri – Incisivo y determinante. Desde el lateral se adelanta y tiene la capacidad de generar acciones del gol con conducción profunda y pases rasantes. Cada proyección suya obliga al rival a retroceder varios metros.

PIV: Rodri – Termómetro del equipo. Impone criterio en la circulación. Cuando logra instalarse en campo contrario, el City encuentra estabilidad.

MC: Tijjani Reijnders – Claridad y llegada. Aporta lectura entre líneas y dinámica para pisar el área. Su movilidad ofrece una alternativa distinta cuando el juego interior se congestiona. Se perfila como titular en lugar de O'Reilly.

MC: Bernardo Silva – Conector permanente. Alterna posiciones, presiona alto y se asocia en corto para sostener la posesión. Su despliegue equilibra los momentos en que el equipo necesita pausa.

MC: Rayan Cherki – Creatividad en espacios reducidos. Brinda el pase que rompe líneas, el que abre el camino del gol. No necesita muchas intervenciones para incidir.

DC: Omar Marmoush – Movilidad constante. Se asocia, ataca canales y ofrece desmarques diagonales. Aún busca mayor peso en la definición (lleva un gol en seis partidos jugados de titular) pero su trabajo sin balón amplía opciones ofensivas.

DC: Antoine Semenyo – Instinto dentro del área. Marcó su 14º tanto de la temporada en el partido ante el Leeds. En ausencia de Haaland asumió mayor protagonismo y respondió con eficacia en el momento justo.

Así se vería la formación del Manchester City (4-1-3-2)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Rayan Ait Nouri, Marc Guéhi, Ruben Dias, Matheus Nunes

Pivote: Rodri

Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki

Delanteros: Omar Marmoush, Antoine Semenyo

Así se vería la formación del Nottingham Forest (4-2-3-1)

Igor Jesus, Nottingham Forest | SOPA Images/GettyImages

Portero: Matz Sels



Defensas: Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams.



Mediocampistas: Elliot Anderson, Ibrahim Sangare



Volantes ofensivos: Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White, Omari Hutchinson



Delantero: Igor Jesus



MÁS NOTICIAS SOBRE EL MANCHESTER CITY