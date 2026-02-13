La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Salford

Este 14 de febrero se llevará a cabo la cuarta ronda de la FA Cup desde el Etihad Stadium entre el Manchester City y el Salford.

Los Ammies llegan al Etihad tras superar al Lincoln City en los penaltis, al Leyton Orient (4-0) y al Swindon Town (3-2). Y los de Pep Guardiola iniciaron su camino con una goleada histórica 10-1 ante el Exeter City en tercera ronda.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Citizens para este compromiso programado a las 10:00 horas (Estados Unidos), 09:00 horas (México) y 16:00 horas (España).

La posible alineación del Manchester City para la cuarta ronda de la FA Cup

James Trafford sería el portero titular | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

PO: James Trafford - Formado en la academia del City, regresó al club en 2025 tras destacar en Burnley (Championship y Premier). Es un guardameta prometedor con buen manejo del balón y experiencia internacional en categorías juveniles de Inglaterra.

LD: Rico Lewis - Es un defensor versátil inglés de 21 años. Puede jugar como lateral derecho o mediocampista defensivo. Cantera pura del City desde los 8 años, es tácticamente inteligente, valiente y ya consolidado en el primer equipo.

DFC: Abdukodir Khusanov - Es el primer uzbeko en la Premier League. En su primera temporada ha rotado con la defensa de City. Fuerte en duelos 1v1, físico y adaptación al estilo de posesión de Guardiola.

DFC: Max Alleyne - Es un central inglés de 20 años, zurdo y diestro, muy cómodo con el balón. Destaca por su madurez y confianza pese a su juventud.

LI: Nathan Aké - Es un defensor holandés de 30 años, experimentado y fiable. Juega principalmente como central o lateral izquierdo. Llegó al City en 2020 desde Bournemouth y es un fijo en la rotación: sólido, versátil, buen lector de juego y con gran aporte en equipo ganador de múltiples títulos.

MCD: Rodri - El español ha regresado a la titularidad tras recuperarse de su lesión y es un fijo de las alineaciones de Pep.

MD: Ryan McAidoo - Es un extremo o delantero inglés de solo 17 años. Se unió a la academia del City en 2024 procedente de Chelsea/Colchester. Explosivo, rápido y versátil en ataque y es una de las grandes promesas juveniles.

MCO: Rayan Cherki - En junio de 2025, fue transferido al Manchester City de Pep Guardiola y ha recibido elogios por su creatividad, regate y visión de juego. Guardiola lo ha descrito como "especial" y "único".

MCO: Tijjani Reijnders - El neerlandés de 26 años es elegante con el balón, visionario en pases.

MI: Antoine Semenyo - Es explosivo con alta eficiencia y aporta velocidad, potencia, gol. Es ub complemento ideal para ataque.

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City.

Así se vería la formación de Manchester City (4-1-4-1)

Portero: James Trafford.

Defensas: Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Aké.

Centrocampistas: Rodri; Ryan MacAidoi, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo.

Delanteros: Erling Haaland.

Así se vería la formación de Salford (3-1-4-2)

Portero: Matt Young.

Defensas: Haji Mnoga, Oliver Turton, Luke Garbutt.

Centrocampistas: Matt Butcher; Rosaire Longelo, Ben Woodburn, Joshua Austerfield, Kevin Berkoe.

Delanteros: Ryan Graydon, Kelly N'Mai.

