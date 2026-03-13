La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al West Ham

Este sábado 14 de marzo se llevará a cabo la Jornada 30 de la Premier League desde el Estadio Olímpico de Londres entre el West Ham y el Manchester City.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Citizens para este compromiso programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España).

FBL-EUR-C1-MAN CITY-PRESSER | OSCAR DEL POZO/GettyImages

La posible alineación del Manchester City para la Jornada 30 de la Premier League

PO: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería. Lleva 7 porterías invictas en esta Premier.

LD: Matheus Nunes - El portugués versátil de 27 años, adaptado al lateral derecho, conocido por su polivalencia, velocidad en las bandas y capacidad para recuperar balones, aportando equilibrio entre defensa y ataque.

DFC: Abdukodir Khusanov - Es el primer uzbeko en la Premier League. En su primera temporada ha rotado con la defensa de City. Fuerte en duelos 1v1, físico y adaptación al estilo de posesión de Guardiola.

DFC: Marc Guéhi - El inglés de 25 años es líder defensivo, maduro, ideal para rotar con Khusanov. Inglaterra internacional.

LI: Rayan Ait-Nouri - Es excelente en ataque, regates, cruces. En formaciones recientes de City aparece como lateral titular. Gran fichaje para reforzar la banda.

MCD: Rodri - El español ha regresado a la titularidad tras recuperarse de su lesión de ligamento cruzado en la rodilla.

MD: Rayan Cherki - En junio de 2025, fue transferido al Manchester City de Pep Guardiola y ha recibido elogios por su creatividad, regate y visión de juego. Guardiola lo ha descrito como "especial" y "único".

MCO: Bernardo Silva - Uno de los jugadores más completos y versátiles del equipo de Pep Guardiola. Juega principalmente como mediocampista ofensivo o interior, pero puede actuar en varias posiciones. Destaca por su técnica exquisita, inteligencia táctica, capacidad de presión incansable, regate en espacios reducidos y gran trabajo defensivo.

MI: Phil Foden - Canterano puro del City (llegó a los 9 años), considerado uno de los talentos más brillantes de Inglaterra. Mediocampista ofensivo zurdo con gran visión, regate, llegada al área y capacidad para definir. Puede jugar como "10", en banda o entre líneas.

DC: Antoine Semenyo - Es explosivo con alta eficiencia y aporta velocidad, potencia, gol. Es un complemento ideal para ataque.

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City.

Haaland y Semenyo son los líderes de goleo del City, 22 de l noruego y 15 del ghanés | Visionhaus/GettyImages

Así se vería la formación de Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Rayan Ait-Nouri.

Centrocampistas: Rodri; Rayan Cherki, Bwrnardo Silva, Phil Foden.

Delanteros: Antoine Semenyo y Erling Haaland.

Así se vería la formación de West Ham (4-4-2)

Portero: Mads Hermansen.

Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Jean-Clair Todibo, Axel Disasi, El Hadji Malick Diouf.

Centrocampistas: Jarrod Bowen, Mateus Fernandes, Tomáš Souček, Crysencio Summerville.

Delanteros: Valentín Castellanos y Callum Wilson.

