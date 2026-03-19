La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Bournemouth

El Manchester United está atravesando una de sus mejores temporadas en los últimos años. La llegada de Michael Carrick, que fue pura casualidad, le dio al equipo la regularidad y los resultados que tanto buscaban. Esto se tradujo en el tercer puesto de la Premier League, que a su vez lo ubica en zona de Champions. La derrota ante el Newcastle fue apenas un tropezón dentro de una racha muy positiva y rápidamente corregida con el 3-1 frente al Aston Villa.

Del otro lado aparece un Bournemouth que no regala nada. Está décimo en la tabla y sostiene una seguidilla de nueve partidos sin perder. Gracias a esto se fue convirtiendo poco a poco en un rival que le compite de igual a igual a los grandes. El antecedente más cercano lo deja en evidencia, el 4-4 en Old Trafford fue un ida y vuelta constante y ahora, en su casa, intentará llevar el partido a ese terreno, ante unos Red Devils que llegan mejor pero que saben que cada detalle puede definir la jornada.

La posible alineación titular del Manchester United vs Bournemouth

POR: Senne Lammens – Revancha pendiente. No es un arquero de highlights constantes, aunque si le da respuestas al equipo. Todavía tiene margen para crecer en el juego aéreo, donde aun alterna entre buenas y malas actuaciones.

LD: Diogo Dalot – Profundidad con altibajos. Lateral de recorrido largo, importante para darle amplitud al equipo. Si logra soltarse, se transforma en una vía de ataque positiva para el grupo.

DFC: Leny Yoro – Central moderno. Alto y rápido, se anima a romper líneas con conducción y gana peso en los duelos.

DFC: Harry Maguire – Señor experiencia. Su fortaleza siempre estuvo, y sigue estando, en las pelotas detenidas y en el cuerpo a cuerpo. No lo saquen del área, dentro de su zona está comodo imponiendo presencia y orden.

LI: Luke Shaw – Señales de vida. Levantó su nivel en el último partido luego de algunos rendimientos por debajo de lo esperado. Aporta claridad desde el fondo, sobre todo cuando el equipo necesita progresar por abajo. Su influencia pasa más por cómo inicia las jugadas.

MC: Casemiro – Segunda juventud. Sostiene al equipo desde la base, después corta líneas de pase y, como si no fuera poco, suma gol. Lleva siete tantos en la Premier, lo cual representa un número poco habitual para su rol y termina de explicar su impacto más allá de la recuperación de pelota.

MC: Kobbie Mainoo – Conector natural. Interpreta bien los espacios y le da continuidad a la circulación. Tiene despliegue para sostener el ida y vuelta y calidad para jugar en corto o romper líneas.

Kobbie Mainoo, Manchester United | OLI SCARFF/GettyImages

MCO: Bruno Fernandes – El dueño de todo. Es el jugador que más interviene en el último tercio. Suma 16 asistencias en esta temporada de la Premier, rompiendo el record de David Beckham que ostentaba la marca por su performance en la campaña 1999/00, y lidera la creación de ocasiones, con libertad total para moverse y decidir.

ED: Amad Diallo – Desborde con confianza. Extremo zurdo a perfil cambiado que tiene capacidad para el uno contra uno. Le aporta control a los Red Devils en zonas abiertas y tiene lectura para asociarse, aunque todavía le falta traducir eso en números.

DC: Benjamin Sesko – Referencia física. Delantero de área con potencia y buen juego aéreo. Lleva 9 goles en sus últimos 13 partidos como titular y cuando el equipo necesita atacar con centros, el esloveno dice presente.

EI: Matheus Cunha – Una luz. No es un extremo fijo, se mueve por todo el frente y ataca espacios con buen timing. Suma 7 goles y 2 asistencias en esta temporada en Inglaterra.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw

Mediocampistas: Casemiro, Kobbie Mainoo

Volantes ofensivos: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha

Delantero: Benjamin Sesko

Así se vería la formación del Bournemouth (4-2-3-1)

Rayan, Evanilson, Bournemouth - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Portero: Dorde Petrovic

Defensas: Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert

Mediocampistas: Alex Scott, Ryan Christie

Volantes ofensivos: Marcus Tavernier, Junior Kroupi, Rayan

Delantero: Evanilson

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