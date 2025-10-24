El próximo sábado 25 de octubre, en el mítico estadio de Old Trafford, el Manchester United recibirá la visita del Brighton, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por la Premier League.

Los Red Devils se encuentran en el noveno lugar de la tabla, con 13 puntos. Apenas un lugar abajo está el Brighton, que ha sumado tan solo 12 unidades. Si bien es cierto que el Manchester United continúa estando muy lejos del nivel esperado por parte de los aficionados, el contar con dos victorias al hilo ha despertado cierta ilusión entre la fanaticada del conjunto rojo.

La posible alineación del Manchester United para enfrentarse al Brighton

POR: Altay Bayindir – Guardameta turco de gran presencia bajo los tres postes. Aunque ha atravesado momentos de inseguridad, su capacidad para reaccionar en jugadas decisivas y su experiencia lo mantienen como una opción confiable en el arco.

DEF: Harry Maguire – Defensor inglés con liderazgo dentro del vestuario. A pesar de las críticas que ha recibido, su fortaleza física y carácter competitivo lo convierten en una pieza con peso dentro de la zaga.

DEF: Matthijs de Ligt – Central neerlandés con amplia experiencia internacional. Destaca por su fortaleza en el juego aéreo y su habilidad para organizar la línea defensiva, siendo también una amenaza en jugadas a balón parado.

DEF: Luke Shaw – Lateral zurdo de buen pie y salida clara desde el fondo. Tras superar dificultades físicas, se ha consolidado como un defensor sólido que aporta equilibrio y proyección por el costado izquierdo.

CAD: Noussair Mazraoui – Carrilero con gran recorrido y capacidad ofensiva. Su habilidad para romper líneas y sorprender al espacio lo hace un jugador clave en el despliegue por la banda.

Manchester United FC vs Brighton & Hove Albion FC - Premier League | Gareth Copley/GettyImages

MC: Manuel Ugarte – Mediocampista uruguayo de perfil defensivo, caracterizado por su intensidad y trabajo incansable. Es el encargado de dar balance y recuperar balones en la mitad del campo.

MC: Bruno Fernandes – Capitán y motor creativo del equipo. Su visión, precisión en el pase y llegada desde segunda línea lo vuelven un elemento determinante en la generación ofensiva.

CAI: Patrick Dorgu – Lateral danés joven y con proyección. Su vocación ofensiva y capacidad para ganar metros por la izquierda le permiten aportar amplitud y opciones de desborde.

SD: Bryan Mbeumo – Atacante veloz y desequilibrante. Su rapidez y habilidad para explotar los espacios lo hacen especialmente peligroso en jugadas de contragolpe.

SD: Amad Diallo – Extremo marfileño con gran técnica individual. Su regate, agilidad y capacidad para encarar al rival aportan dinamismo y sorpresa en el frente ofensivo.

DC: Benjamin Sesko – Delantero esloveno de físico imponente y buen olfato goleador. Su potencia y eficacia en el área lo consolidan como la principal referencia de ataque del equipo.

Benjamin Sesko, Manchester United - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Cómo se vería la alineación del Manchester United (3-4-3)

Portero : Bayindir

: Bayindir Defensas : De Ligt, Maguire, Shaw

: De Ligt, Maguire, Shaw Centrocampistas : Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu

: Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu Delanteros: Mbeumo, Amad Diallo, Sesko

Cómo se vería la alineación del Brighton (4-2-3-1)

Portero : Bart Verbruggen

: Bart Verbruggen Defensas : Ferdi Kadioglu, Jan Paul Van Hecke, Lewis Dunk, Mats Wieffer

: Ferdi Kadioglu, Jan Paul Van Hecke, Lewis Dunk, Mats Wieffer Centrocampistas : Yasin Ayari, Carlos Baleba

: Yasin Ayari, Carlos Baleba Mediapuntas : D. Gomez, Georginio Rutter, Yankuba Minteh

: D. Gomez, Georginio Rutter, Yankuba Minteh Delantero: Danny Welbeck.

